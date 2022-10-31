G20在即 习近平会不会拜登 中官方学者吹风可能性增

中国/美国/习拜会

美国总统拜登是否与中国国家主席习近平在G20会晤受瞩，中国学者分析，中美高层的最新互动让紧张状态出现松动，加上两国国内政治议题告一段落，中美关系出现改善窗口，会晤可能性较大。

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据中央社今天引述消息报道称，G20拜习会？ 有分析称中美紧张走缓会晤可能性大。该报道引述陆媒“澎湃新闻”消息，复旦大学国际问题研究院院长吴心伯受访表示，近期从中国领导人和外交官员谈及中美关系时的表态来看，“助力中美关系重回正轨”成为重点。

例如习近平、拜登（Joe Biden）10月26日分别向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信。习近平在信中表示，希望“美中关系全国委员会和关心支持中美关系的各界朋友继续发挥积极作用，助力中美关系重返健康稳定发展的轨道”。

中国外交部长王毅随后10月28日接受美国驻中国大使勃恩斯（Nicholas Burns）到任拜会。今天王毅则与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通话，据中国外交部网站，王毅要求美方对中国不要再戴着有色眼镜主观臆测，并指美方如果真想了解中国，“就请认真研读20大报告”。

王毅另指出，推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。美方应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍。美方对中提出口管制新规，限制对中投资，严重违反自由贸易规则，严重损害中方正当权益，必须予以纠正。

布林肯表示，世界期待美中合作。美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，展开合作，探讨两国关系的基础。据吴心伯分析，基于中美高层之间的最新互动，传递出两个讯息：首先是中美关系的紧张状态可能会出现一些“松动”；其次是，中方重视中美关系，希望和美国一起推动建设稳定、合作、共赢的双边关系。

据中央社说，与此同时，中美领导人是否会在11月15日至16日在峇里岛举行的20国集团领导人峰会（G20）上会晤也是当前外界关注的焦点。对此，吴心伯初步判断认为，中美领导人在G20峰会期间，举行面对面会晤的可能性较大。他解释，中美领导人举行会晤并非因为中美关系好，更主要的是因为中美关系的现状令人担忧。

该报指出，拜登2021年1月执政以来，中美两国领导人已进行5次通话。若他们在G20上会晤，这将是拜登上任以来，中美两国领导人第一次举行面对面会晤。

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