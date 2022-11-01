中国天宫空间站与“梦天”对接完成组建

中国/天宫空间站

中国新发射的梦天实验舱已成功与天宫空间站组合体在轨完成交会对接，标志着中国长期以来渴望成为世界领先航天强国的雄心创下了一个里程碑。

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据华尔街日报今天报道称，根据中国国家航天局的消息，这个发射质量23吨、被称为“梦天实验舱”的舱段周一从中国南部岛屿省份海南省的文昌航天发射场发射升空。13小时后，它与空间站的前两个舱段即天和核心舱、问天实验舱对接。

问天实验舱是为生物学研究而设计的，梦天实验舱则主要用于研究基础物理学和微重力，微重力即物体和人在极其微小的引力作用下看起来失重的状态。中国国家航天局表示，梦天实验舱舱内配置13个标准载荷机柜，里面的设备可以进行流体物理学、材料科学、燃烧科学和航空航天技术的实验。

据该报道，随着第三个实验舱的加入，已完成组建的天宫号空间站现重约68吨，拥有约110立方米的生活空间。它的重量大约是国际空间站(International Space Station)的六分之一，国际空间站已经接待过来自20个国家的250多名宇航员，包括来自美国的161名和来自俄罗斯的56名宇航员。

中国空间站的设计运行时间为10年以上，用机械臂进行维护和建设。随着国际空间站将在2030年后退役，比之前的时间表延后了六年，中国的天宫空间站在其运行的最后几年可能是唯一在轨的空间站。科学家们说，该空间站对于继续进行只能在太空中进行的研究是一个积极贡献，例如观测地球，研究宇宙辐射等天文现象，以及进行微重力或超低温环境下的实验。

华尔街日报说，在上个月召开的中共二十大会议上，中国领导人习近平总结了中国在太空计划方面取得的成就，包括载人航天飞行、月球和火星登陆，以及卫星导航。他强调需要继续推动战略技术的突破和自立自强，包括在航空航天业领域。中国外交部发言人汪文斌4月份曾表示，中国已表示，计划让中国空间站成为国际科学合作的中心，中国载人航天工程自立项实施以来，已与法国、德国、意大利、俄罗斯、巴基斯坦和其他一些航天机构开展了合作。

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