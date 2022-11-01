“习家军”蔡奇称与李朝卿不分你我 台媒今指2012年访台就行统战

中国/台湾/蔡奇

中国北京市委书记蔡奇2017年12月在寒冬中扫除“低端人口”引发抨击，却获习近平赏识，今年中共二十大“高升”出任政治局常委。他2012年曾到高雄探视二舅，并走遍全台参访，自称与当时南投县长李朝卿“不分你我”。对此，台湾教授协会副会长陈俐甫今（1）日受访表示，蔡奇当年来台其实就是“搞统战”，安排与国民党县市长见面背后都是有政治目的。

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就“习家军”蔡奇称与李朝卿不分你我，学者则指来台搞统战的，自由时报署名陈钰馥今天报道称，蔡奇2012年在浙江省委常委、组织部部长任内曾经来台7天6夜，事后并于“财新网”部落格“财新博客”撰写了台湾行日记。

根据蔡奇的文章，这趟台湾行到了高雄、南投、新竹、台北、基隆和宜兰等县市，在中台禅寺与惟觉法师见面，称赞惟觉“两岸不通佛教通、佛教不通中台先通”的主张让人敬佩，也参访工研院，讨教在浙江打造工研院的建议。另外，蔡奇考察六龟山地育幼园、诚品书店信义旗舰店、台湾杏辉医药集团研发中心、证券柜台买卖中心、国泰金控、1111人力银行、故宫博物院，也与国民党高层连战、洪秀柱、蒋孝严、时任高雄市议会议长许昆源、时任南投县长李朝卿等人见面。

据蔡奇在日记写道，由于国共两党交流，高雄、南投成为浙台交往的支点，尤其到南投，有如归之感，与县长李朝卿“不分你我”；高雄其实更草根，一接触民众就有共同语言，过了浊水溪就是北台湾，虽然制度不同，但在城市、学校教育、科技研发有许多可借鉴之处，只有交流才能促融合。

据该报道，蔡奇也在日记最后指出，对“两岸同根”印象最深，他认为想了解台湾，就必须下去走基层，对台工作应该从基层做起，多做争取民众的事，对台工作才能有的放矢，并称“改变岛内南部政治生态，也应该这样”。

据自由时报说，台湾教授协会副会长陈俐甫分析，台湾中南部是民进党的基本票仓，更是台湾意识的基本盘所在地，蔡奇当年来台其实就在搞统战。陈俐甫指出，中共对台统战是入岛入户入心，交流通常是透过国民党的县市长或议员做牵合人，例如做一些收购农产品的农业统战，让南部基层农民跟着国民党走，这样才能改变民进党基本盘结构，而蔡奇来台背后有其政治目的。

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