冯小刚否认移民美国：称国家对我有恩

中国/冯小刚

中国知名导演冯小刚传出移居美国，他在美国洛杉矶住宅前送客短片广传于社群，引起热烈讨论。署名冯小刚发在朋友圈讯息的截图昨晚在网上流传，他否认移民美国传言，强调网络上的以讹传讹非实情。人在美国的冯小刚称吃不了西餐，并说“国家对我有恩”。他还表示，是为了孩子就学陪读才去美国。

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据中央社署名李雅雯今天自上海报道称，中国知名导演冯小刚传移民美国，他发朋友圈讯息否认，直指是为了孩子就学陪读才赴美。冯小刚说，热爱北京、眷恋故土，吃不了西餐；国家对他有恩，冯小刚说，“我移哪门子民呢”。

冯小刚在讯息中指出，最近网络上以讹传讹说其移民美国了，许多熟人朋友也纷纷询问。实情是其和妻子徐帆8月初送女儿在美就学，由于孩子第一次远行，所以想陪她适应一段时间，也顺带聊聊项目合作，了解一些电影制作的新技术，“等闺女放寒假就回来”。冯小刚说，“就这么简单的一件家事安排惊扰了各位”，冯小刚强调，“像我和徐帆这么热爱北京眷恋故土离不开，哥们儿吃不了西餐”。他说，在中国有事业，电影拍的都是家国情怀，“国家也有恩于我，我移哪门子民呢”。

据信冯小刚最后在讯息结尾写着，“感谢朋友们关心，回来聚”。

中央社称，中共20大会议结束后，传出由于对未来感到悲观，中国富豪相继出走，冯小刚夫妇则传到了美国洛杉矶。根据过往媒体消息，冯小刚分别于2014年、2018年在美国洛杉矶置产，买下了两处房产。冯小刚坐拥2200.4万名粉丝的微博也未能见过往发文内容，引发了移民揣测。

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