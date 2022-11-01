台湾人林瑞阳张庭在华遭控网络传销案 或罚百亿人民币

中国/台湾/林瑞阳张庭案

台湾艺人林瑞阳、张庭的“达尔威”公司旗下美妆品牌被控涉嫌网络传销案将于4日在河北石家庄召开听证会；消息人士说，中国官方可能开罚人民币100亿元（约合新台币440亿元）。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息称，林瑞阳张庭网络传销案恐遭重罚百亿人民币。据中新经纬昨天披露，石家庄市裕华区市场监督管理局当天发布的“关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会公告”显示，关于上海悦导电子商务有限公司、上海达尔威贸易有限公司、张淑琴（张庭）、林吉荣（林瑞阳）、陶虹（中国知名女星）等涉嫌网络传销一案听证会将于11月4日在石家庄召开。

今年4月19日，“张庭夫妇公司名下96套房产被查封”话题一度登上微博热搜第一。陆媒当时称，林瑞阳、张庭夫妇所创品牌“TST庭秘密”的营运主体公司上海达尔威贸易有限公司因涉嫌传销，公司名下96套房产被查封。消息引述权威人士透露，这些房产价值约17亿元，是TST庭秘密在上海的办公大楼，“整栋大楼都是达尔威公司的，分了96个房产本，在去年7月已被查封”。

报道称，陆媒引述一名知情者说，听证会过后就应会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，所涉金额估计非常巨大，可能超过100亿元，但具体金额和处理结果以官方公示为准。

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