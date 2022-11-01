台湾立法院听证 国民党议员质询共军何时攻台又怎样才算赢

台湾/立法会

国民党立委郑丽文今天在台湾立法院总质询时询问国防部长邱国正，共军何时会攻台？台湾何时才算胜利？邱国正答询时指出，他不会参与这样的讨论，在国会也不宜谈，他对国军绝对有信心，敌人只要没有把旗子插在各中央政府部会的头上，“他们就没有赢”。

广告 继续浏览后续

据自由时报署名林良升今天报道称，台湾立法院今进行总质询，国民党立委郑丽文引述各方意见，数度询问邱国正中共武力犯台时间点，邱国正答询指出，建军备战是长期工作，外面的专家学者言论，都当作参考，国防部当然有评估，但国军不会参与讨论，也没有必要在立法院谈。

郑丽文又提到，美国评估2027年中共完全有能力武力犯台，邱国正答询指出，中共要是吃了秤砣铁了心，在2、30年前就有能力最起码打离岛，但为什么没有打？他不做断定，但建军备战是长期、经常的，为了下一分钟、下一秒钟、下一天做准备。

据郑丽文批评，邱国正讲太模糊，不够具体，若战争开打，台湾胜算到底有多少？邱国正强调，他身为国防部长，对部队绝对有信心，绝对打到底，没有国家会讲战争注定如何，都在做最周延的准备。

郑丽文追问，怎么定义台湾打赢了？邱国正则说，敌人只要没有登陆，没有把旗子插在我们中央政府所属部会的头上“他就没有赢”。郑丽文质疑，台湾胜算很高吗？邱则表示，绝对有胜算，但我们不挑衅，他绝对不放话说“有种过来”，但我们有做准备，让对方自己评估牺牲能不能承担。

郑丽文继续引述部分资料，质疑美军是否驰援？甚至引述兵推，认为美军可能会战败。邱国正表示，他看法一直没变，没有靠哪个国家，我们国家靠我们自己，就算人家可以帮忙，任何国家或友邦的援助，我们都乐观其成，但不会指望。

据该报道，台湾行政院长苏贞昌也引述赤壁之战的历史指出，当年曹操80万大军，刘备、孙权不到5万，当时怎么分析都是曹操一定赢，结果最后谁输谁赢？战争不是用这样计算的，也不是像学校期中考、期末考一样行事历照着走。

自由时报该报道称，邱国正强调，他从来没有膨风，但也希望立委不要自己把自己看得那么低。郑丽文继续质疑，政府太过天真依靠美国。苏贞昌回应，西元1400年秦桧主张要绍兴和议时“就是妳这种倡议”，投降主义不好，郑丽文听了则呛“为什么民进党不台独建国？”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅