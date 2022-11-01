新端倪？陆股港股大涨 疯传中国高层研讨清零松绑

中国/股市/清零

陆股及港股今天收盘全面大涨，似与一篇网络热传的贴文有关。内容声称中国官方“肠胃whn应大老板要求”，昨天召开了“新冠专家组会议”，讨论防疫全面放开、有条件放开等方案，并宣称目标2023年3月“实质放开”。中国官方对此没有任何回应，中国外交部发言人只称不了解情况。

广告 继续浏览后续

据中央社署名邱国强自北京报道称，陆港股大涨，似与网传中共高层讨论防疫松绑有关。这一热议传闻，目前没有获得任何一个中国官方单位证实。其中，中国外交部今天下午举行的例行记者会上，已有外媒就此询问中方看法。中国外交部发言人赵立坚则回答，“我们不了解情况”。

此外，陆股及港股过去2年来，也曾因类似新冠防疫松绑的传闻而大幅走高。但因中国官方事后仍然强调“动态清零”，导致市场期待落空而又重挫。

根据中国法人圈内部流传讯息，这篇贴文宣称，本周日（10月31日），“肠胃whn（意指中共政治局常委王沪宁）应大老板（指总书记习近平）要求”，召开了“新冠专家组会议”，且有“经济”和“宣传”等部门参加，会中讨论了先前与香港、美国、新加坡合作的感染数据。

该贴文声称，会中还讨论了包括“全放开、有条件放开项下的多种方案”。结论是“将加快推进有条件放开方案的形成，目标是明年3月可实质放开”。而“有条件放开”的“条件参数”包括疫苗、特效药、中药、基层医疗物资和承载，甚至还有“思想认识转变”等“多项工作”。

中央社说，尽管这则贴文的真实性难以证实，但却成为陆股及港股大涨的重要因素之一。终场沪指、深指分别大涨2.62%及3.24%，各以2969.2点上涨75.72点及10734.25点上涨337.21点作收；港股更大涨5.23%，以15455.27点暴涨768.25点作收。法人认为，这充分反映市场对中国松绑防疫措施的高度期待。

消息没有提及该帖文是否是阻断中国股市下跌的某种推手。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅