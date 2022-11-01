泰国预告习近平将参加APEC峰会

中国/亚太经合峰会/泰国/20国峰会

中共总书记习近平将访问泰国并参加APEC峰会，泰国外交部官员今天说，中国做为世界第二大经济体，对亚太地区未来几年走向有重大影响，各界都期待听到习近平的看法和观点。

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2022年APEC峰会定于11月18日至19日在泰国曼谷举行。据中央社署名吕欣憓今天报道称，泰国外交部1日举行APEC说明会，泰国外交部国际经济司司长察猜（Cherdchai Chaivaivid）在说明会中表示，泰国欢迎并期待习近平参加APEC峰会。

泰国外交部长董恩（Don Pramudwinai）昨天接受媒体访问时表示，习近平将会出席亚太经济合作会议经济领导人峰会并与泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）会面。

泰国外交部今天举行APEC说明会，外交部国际经济司司长察猜（Cherdchai Chaivaivid）在说明会中表示，习近平不只是参加APEC峰会，还会在泰国进行国事访问。察猜指出，这是习近平连任中共总书记后第一次海外访问，中国做为世界第二大经济体，各界都期待听到习近平的看法和观点，习近平将会在亚太经合会企业领袖高峰会（APEC CEO Summit）有公开演讲。

据察猜表示，中国对于亚太地区未来几年的走向有重大的影响，泰国欢迎并期待习近平的到访。

2022年亚太经合组织（APEC）峰会是紧接在11月15日至16日于印度尼西亚峇厘岛举行的G20峰会后召开。据印尼官方消息说，习近平届时与会，并对印尼作国事访问。

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