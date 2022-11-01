澳门刚说开放赌场又关了

澳门/新冠病毒

在过去一周出现新冠病毒病例后，澳门于今天对境内 70万居民进行大规模检测，澳门一家大型赌场发现新冠病毒阳性病例，促使当局将 1,500 人封锁在该赌场里面。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，世界上最大的赌博中心澳门的所有居民都被告知要在周二今天进接受PCR 检测，然后每天用快速抗原检测对自己进行检测。该命令是在台风纳尔盖接近中国南方时发出的，当局希望 PCR 测试能够在今天一天内完成。

澳门当局周日封锁了美高梅中国的路凼赌场度假村，并要求员工和客人在里面呆三天。目前尚不清楚他们是否会在周二获得解封。

在过去三个月几乎没有新冠病毒病例之后，过去几天又发现了 11 例感染病例，而限制措施的恢复标志着热衷于赌博收入复苏的赌场高管和投资者被浇了冷水。

不过，从今天开始，开启在线签证，理论上大陆居民前往澳门游乐参赌变得更加容易，该系统取代了亲自提交签证申请的需要。

路透社说，澳门是中国的一个特别行政区，澳门也采取了中国的新冠病毒清零政策。本周在大陆，当局强制关闭迪士尼上海度假区，而郑州的富士康工厂继续受到因严格的新冠疫情限制而逃离工厂的工人的震动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅