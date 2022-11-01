王毅与布林肯通话要求美方认真研读习近平的中共20大政治报告

中共20大

美国国务院31日发表声明说，国务卿布林肯30日就美中关系等问题与中国国务委员兼外长王毅通话。王毅向布林肯说明中共20大的有关情况，称美方如果真想了解中国，就请认真研读中共20大习近平的政治报告。

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王毅表示，20大是一次团结、民主、进取的大会。大会最重要的成果是，响应全党全国人民的共同愿望，确立习近平总书记在党中央、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想为必须长期坚持的指导思想。中国将继续沿着中国特色社会主义这条已经被证明成功的道路坚定不移走下去。中国党和政府的大政方针将保持高度连续性和稳定性。大会对外发出的重要信息是，中国将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，继续奉行对外开放的基本国策，以中国式现代化推动人类整体进步，以中国的新发展为世界带来新机遇，这是中国为动荡不安的国际形势提供的最大稳定性。

王毅说，美方如果真想了解中国，就请认真研读20大报告。中国的内外政策公开透明，战略意图光明磊落。美方不要再戴着有色眼镜主观臆测，更不要让意识形态偏见蒙蔽双眼。

布林肯表示，世界期待美中合作。美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，开展合作，探讨两国关系的基础。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）在例行媒体简报会上表示，国务卿布林肯与王毅通话约70分钟，对话富有成效、有用且专业，双方谈论一系列议题。此次对话展现美中致力维系沟通管道畅通。

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