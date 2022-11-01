联合国大会通过日本提交的废除核武器决议案

日本/裁军

10月31日，联合国大会第一委员会（裁军）（193个国家）以139个国家的多数通过了日本每年提交的废除核武器决议案，这项决议案已经连续29年提出。决议案对包括俄罗斯入侵乌克兰在内的国际安全环境恶化表示“深切关注”，并首次直接提及2021年1月生效的《禁止核武器条约》。日本每年都提交废核决议案，但提及拥核国家反对的该条约尚属首次，日本本身也没有参加此条约。为提高对使用核武器会造成毁灭性伤害的认识，决议案称“欢迎领导人和年轻人访问广岛和长崎”。

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日本联合包括美国在内的52个国家一起提交了决议案，投票赞成的国家比2021年减少了13个，参加投票的国家减少了10个。反对派增加了两国达到6个国家，分别是俄罗斯、中国、朝鲜、叙利亚、尼加拉瓜和南非，31个国家弃权。在五个主要核大国中，美国、英国和法国对该决议案投了赞成票，就像他们在 2021年所做的那样。此决议案预计将在12月的联合国大会全体会议上通过。

裁军会议日本政府代表部的大使小笠原一郎在10月28日的第一委员会会议上，考虑到俄乌冲突强调称“核威胁升至冷战结束后最高”，向各国寻求支持决议案。

在这个决议案中，第一次提到了去年生效的禁止拥有和使用核武器的《禁止核武器条约》，但是并没有涉及该条约的作用和评估。

2017年7月7日，《禁止核武器条约》在122个国家、超过60%的联合国会员国批准下获得通过，许多国家明确表达了废除核武器的决心,并于2021年1月生效，美、英、法、中、俄和受美国“核保护伞”保护的日本、韩国都没有参加。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰，此决议案还对“使用核武器的不人道后果”表示深切关注。

日本外相林芳正11月1日表示，10月31日，联合国大会第一委员会以多数票通过了日本10月31日提交的废除核武器的决议案，在包括美国、英国和法国在内的各国的支持下此决议案得以通过。”

林芳正在谈话中强调，该决议案是基于“广岛行动计划”，这是岸田文雄首相8月提出的核裁军行动计划， “它呼吁国际社会继续不使用核武器，提高透明度，强调了裁军和不扩散核武器教育的重要性，以提高对原子弹爆炸真相的认识。

以明年5月在广岛举行的七国集团峰会为背景，林芳正指出：我们将推进国际社会实现无核世界的趋势，坚定不移地推进具有现实性和实践性的努力。”

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