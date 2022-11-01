胡锦涛被离场 前中共老干部公开要求“学弟”习近平说明

中国/中共20大/胡锦涛

前中共总书记胡锦涛在中共20大闭幕会上被带离出场，至今余波荡漾。前中共干部阎淮以清华大学校友身分公开致信“学弟”总书记习近平，要求尽快公布“学长”胡锦涛现况。

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据中央社署名邱国强今天引述消息报道称，就胡锦涛被离场，前中共干部公开要求习近平说明。该报道综合美国之音（VOA）及网络讯息称，阎淮曾任中共中央组织部干部，是“根正苗红”的高干子弟。他这封公开信是首度有体制内出身者公开要求当局说明胡锦涛被带离事件。阎淮在信中并称呼胡锦涛为“胡学长”，称习近平为“学弟”。

阎淮在信中指出，“胡学长”的离席事件“令人费解”。若他因身体欠佳离席，“请简略公布病情”。若非“生理因素”，则即“心理原因”导致的行为，“胡学长”和“学弟”的部下一方或双方，可能有处理欠佳之处，也请“学弟”您调查了解明察秋毫。

阎淮在信中表示，当局应针对此事“迅速公开事实，立即平息混乱”。并指胡锦涛“离席事件”若不澄清，将严重影响“贵党和我国”声誉，“爱之深责之切，故发此信”。

据该报道，现年77岁的阎淮，曾将自身经历写成“进出组织部”一书，但在中国国内被查封。他在信中强调，自己已入党57年，虽已退党33年，但“仍有党国情怀”。并指自己曾旅居海外28年“放弃多国绿卡”，一直保持中国国籍。消息提到，1980年代，时任中共中组部常务副部长兼青干局长李锐在考察“重点培养接班人”的“第三梯队”工作时，阎淮即以李锐部下的身份参与考察，与当时在地方任职的胡锦涛、习近平“都有密切的双边接触”。

针对这封公开信，也毕业于北京清华大学的美国“经济与战略研究所”学者李恒青表示，阎淮为胡锦涛抱不平而公开发信，与“四通桥事件”主事者彭载舟挂布条之间“应该是可以划等号的”，是出于对共产党和中国的极度失望，以及对习近平公然下令驱离满头白发老人的义愤。但李恒青强调，“胡锦涛不是胡耀邦”，在他执政的10年及先前的从政生涯中“手上沾了血”，像是逮捕刘晓波、剿灭“零八宪章”、镇压西藏抗议人士等。其中前2项的具体操作者虽是周永康和政法系统，但毕竟当时胡锦涛是总书记。这无法与胡耀邦同日而语，人们只是基于人性对胡锦涛报以同情，不会引起大的波澜。

一名不愿具名的中国学者则向美国之音表示，胡锦涛被带离事件是个新的“罗生门”。但从目前公开的影像来看，胡锦涛想看当选人名单，估计这个名单会超乎他的预料，所以身旁的栗战书加以阻止，就是担心胡锦涛看了名单会当场表示不满。这名学者说，“无论怎么解释这个事情，有一点可以断定，胡（锦涛）绝无可能是因病被劝下场，这是一个极不正常的事件”。他并猜测，胡春华的新一届政治局委员身分“肯定是临时被撤下的”，被撤下的原因或许和胡锦涛被离场有关系。

据该报道，在纽约从业多年的临床心理学家金晓春则认为，事发时胡锦涛面部表情是有些僵硬，反应也有点迟缓，但仅凭画面无法诊断他是否罹患老年痴呆症，但不像是病情严重。据金晓春指出，胡锦涛一开始是要看自己的文件，而不是去拿身旁的栗战书或习近平的文件，都是正常行为，且判断力没有问题。至于旁人（栗战书）为什么把文件“捂起来”不让他看，（习近平）为什么要叫人把他架出去，就不清楚了。

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