访华争议：德国联合执政盟友外长对朔尔兹大敲警钟

德国/中国

德国外长贝尔伯克在总理朔尔兹中国之行前警告朔尔茨，并敦促朔尔兹在中国不要忘记原则与表达强硬立场。朔尔兹是中国国家主席习近平刚刚在中共20大上获得共产党总书记第三任期后，第一位访问北京的西方国家领导人，成为习近平20大后大外交布局中重要的欧洲国家领导人到访。

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据政客媒体Politico署名保拉· 塔玛今天报道称，德国的贝尔伯克在朔尔兹（Olaf Scholz）中国之行前发出警告。朔尔茨本周五将前往中国，面临要对习近平采取更强硬立场的索求压力。

德国外交部长兼绿党领袖安娜莱娜·贝尔伯克要求制定更加明确强硬的“对华新战略”，在朔尔兹本周访问北京之前，她向总理朔尔茨施加压力。贝尔伯克称，“联邦总理已经决定了他的赴华旅行时间，现在，朔尔兹应当在中国向中国阐明我们在联合协议中共同制定的对华政策信息至关重要。 ”上述言论是来自绿党的贝尔伯克今天在访问乌兹别克斯坦塔什干时所说。

据德国《明镜周刊》称，德国外交部长兼绿党领袖安娜莱娜·贝尔伯克说：“众所周知，我们在共同执政联盟协议中明确表示，中国是我们在全球问题上的合作伙伴，我们不能在全球化的世界中脱钩，但中国也是竞争对手，并且日益成为制度系统性竞争对手。”贝尔伯克并说： “我们将把我们的对华政策建立在这种战略理解的基础上，并将我们与世界其他地区的合作联系起来。”

德国外交部长贝尔伯克称，“我明确表示，作为联邦政府，我们正在制定一项新的中国战略。”

据Politico称，贝尔伯克的评论反映了上周德国政府决定授权中国公司中远集团购买汉堡港口码头之一的股份后在德国执政联盟中已有的摩擦。据报道，尽管包括绿党和自由民主党在内的联合执政联盟伙伴担心，德国总理仍试图推动这笔交易。最终，中远被允许购买比原计划更少的汉堡港口一个码头的股份。

该报道称，来自社民党的朔尔茨在断然拒绝与中国脱钩的想法后，他的北京政策也在欧盟引起了注意。

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