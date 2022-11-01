越共总书记访华 法新说双方承诺管控南海分歧

越南/中国

作为中国国家主席习近平刚刚开完的中共20大后外交攻势的一部分，中国和越南领导人在北京会晤，两国于周二同意妥善处理南海的主权争端。越南与中国联合发表了《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》，涉及台湾。

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法新社今天报道称，越南与中国这两个相邻的共产党国家各自宣称对南海具有丰富能源资源和鱼类资源的战略性海洋空间的大部分地区拥有主权，台湾、菲律宾、马来西亚和文莱也对这一地区称索拥有主权。每年有数十亿美元的贸易通过南海，西方国家的海军也经常通过南海。

北京无视海牙常设仲裁法院2016年作出的有利于菲律宾马尼拉的裁决，该裁决称北京对南海大部分地区的主张毫无根据。

据中国官方通讯社新华社周二报道，习近平和其他中国官员在北京会见了越南共产党总书记阮富仲，双方"就海洋问题坦诚而深入地交换了意见"。北京和河内说"同意妥善处理南海海洋问题，并为该地区的长期和平与稳定作出贡献"。

据中国与越南同意，"必须妥善处理分歧，以保护南海的和平与稳定"，并承诺 "积极谈判不影响各自立场的临时和过渡性解决方案"。

据中国官方媒体报道，两国还同意共同打击恐怖主义，打击跨国欺诈和遏制非法毒品贸易。

法新社说，在习近平的领导下，中国政府加强了对南海的领土要求，建造人工岛，部署海上巡逻队，并骚扰该地区的他国渔船。

习近平本周将在北京接待一系列国际领导人，而与越南领导人的会见，是习近平被重新任命为中国共产党和整个国家的领导人后的第一次外交会见。在中国国家主席习近平的外交计划单上，有巴基斯坦总理谢巴兹-谢里夫正在进行的访问，以及周五德国总理奥拉夫-朔尔茨的访问，这也将是自2019年新冠病毒大流行开始以来欧洲领导人的首次访华。

另外，根据越南官方今天公布的《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》，其中第10款内容说，越方重申坚定奉行一个中国政策，支持两岸和平发展与中国统一大业，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动并一贯支持不干涉各国内政原则，不同台湾发展任何官方关系。越南官方称，中方对此表示高度赞赏。

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