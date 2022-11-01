逾半世纪首控传媒煽动 政府指毋须证明意图 国安法官裁定指证文章可超检控时限

香港/政治

香港当局以"煽动性出版物"的罪名逮捕了至少六名与支持民主的网络媒体《立场新闻》有关的人，这是亲北京当局镇压当地独立媒体的最新事件。

香港超过半世纪以来首宗控告新闻媒体发布煽动刊物的「立场新闻案」周一起开审，控方在庭上表明，控罪毋须证明被告具煽动意图，期望法官审视煽动需证明有意图的定罪先决条件；至于控方要求把被超过半年检控时限的「煽动文章」作为呈堂证物，经辩方反对后，仍获临时上阵的国安法指定法官郭伟健今(1日)早裁定，可以呈堂，强调控方有责任证明被告有犯罪意图。

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现已停止营运的网媒《立场新闻》的母公司、前总编辑钟沛权及前署任总编辑林绍桐被控「串谋发布煽动刊物」一案，已被还柙超过十个月的钟和林均否认控罪，而《立场》母公司则没有代表出庭，被视为不认罪受审。此案原由区域法院法官谢沈智能审理，但谢上周六突然以感染疫情需要隔离为由，退出审讯，改由把言语治疗师总工会出版儿童绘本裁定为发布煽动刊物罪成的国安法指定法官郭伟健主审。

在昨日的首日审讯中，控方署理高级助理刑事检控专员伍淑娟指出，控辩双方对案件的事实争议不大，但有三大法律争议点须要处理，包括控罪内容是否超出相关罪名的法定检控期限、控方需否证明被告有犯罪意图，以及控罪是否合宪。双方同意首先处理第一点。

根据法例，煽动刊物罪的检控时限是半年，但控罪涉及的时间由 2020年7月7日至2021年12月29日，横跨十八个月，辩方指出，呈堂的17篇文章中，有十篇是在检控期前6个月已经「下架」，不能浏览，超出检控时限，不应以此作为提控基础，否则控罪便「无边无垠」。不过，控方强调，案件以「串谋」罪名提控，有关文章可证明被告持续在不同时间点展示串谋煽动意图，并付诸实施，属串谋的「外显行为」（overt acts），认为不应受法定的检控期限约束。

法官经过一晚考虑后，今早开庭便宣布，17篇文章均可作为呈堂证物，详细理由稍后颁布。

至于普通法刑事罪行均须证明犯罪意图，而郭伟健之前在绘本案中亦裁定，煽动案须证明有煽动意图，但控方在开案陈词中指出，只须证明三名被告知悉涉案的刊物内容及刊物具有煽动意图便可，毋须证明被告们有煽动意图或有意图引致暴力或制造骚乱及混乱。而在控方作为提控基础的17篇文章中，有由前香港众志主席罗冠聪、资深传媒人区家麟等人撰写的文章，控方总结称，文章反映社会事件，显示各被告连同其他撰文者串谋发布煽动刊物，起推波助澜的作用，加强该些反政府议题的效力。

控方今日继续就此提控，称宗旨是「守护民主、人权、自由、法治和公义」的《立场》，资金来自支持其理念的市民，它不仅是网媒，更是政治平台，而它在2019年反修例事件中的公开取态，所得捐款额亦因此增加十倍，显示其收入与反修例事件有直接关系，受政治理念相同者追捧。她续称，反修例期间，社会上「充斥各种暗涌及政治炸弹」，随时可毁掉政府的管治权威，推翻「一国两制」的基石和社会秩序；加上当时有一大群市民不愿意接受香港是中国不可分割的部分，采取反抗行动，更有「反中乱港及外部势力」肆意炒作社会事件，从而推动他们作出武力和各种非法抗争，甚或配合外部势力推翻现有政权。法庭必须以此为背景来检视涉案的17篇刊物是否有煽动意图和评估被告的犯罪意图。

代表辩方的资深大律师余若薇则反驳指，呈堂的大部分文章均是引述他人意见，《明报》、《星岛日报》等传媒皆有报道相同的人物；另外，传媒有责任报道各方意见，例如访问杀人犯不代表认同他杀人，故控方必须证明被告有犯罪意图。她又说，传媒是第四权，「如果报道些少批评就犯法，呢个传媒唔使做啦」。

案件预计审讯二十天，今天是第二天，审讯仍在继续。

煽动罪自1967年暴动后，一直未被运用，但自2020年中实施《港区国安法》后，当局「复活」这条被尘封逾半世纪的控罪，且频繁使用，而以有关罪行控告传媒机构及相关编采人员，则以「立场新闻案」为首例。

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