郑州富士康辟谣否认园区死人 已报警处理

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大陆媒体引述富士康科技集团回应说，相关的网络影片是“恶意剪辑拼凑”，郑州园区并没有相关死亡事件，富士康集团已报警处理。

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中央社综合各媒体报导，网上流传富士康郑州科技园726房间近日发生死亡事件。

根据社群媒体近日流传的视频，富士康工人宿舍中的“726房间”有8人死亡，还有穿防护服的女子坐在地上嚎啕大哭；影片拍摄者介绍：726门口已贴上封条，日期是2022年10月29日。

不过，大陆媒体引述富士康科技集团回应说，相关的网络影片是“恶意剪辑拼凑”，郑州园区并没有相关死亡事件，富士康集团已报警处理。

河南媒体《大河报》报导，富士康科技集团星期二晚间回应称，关于网络上流传的726房间事件视频，经调查是恶意剪辑拼凑的，郑州园区并没有相关的死亡事件，集团已经报警处理，并对此严正澄清，请外界不要以讹传讹。

富士康科技集团的回应提到，针对郑州园区内的同仁，在符合防疫安全生产的规范下，集团会全力保障大家的工作安全及健康。

河南省郑州市富士康日前有大批员工因疫情管理问题离厂，许多人徒步返乡，相关园区内的状况顿时成为焦点。富士康的管理层这两天陆续接受陆媒采访并说明情况，河南省长王凯11月1日还前往富士康郑州科技园的生产厂区、生活社区调研，要求压实企业防疫的主体责任。

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