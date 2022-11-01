香港新闻界人移师境外催护新闻自由

香港/新闻自由

多名香港新闻工作者在英国伦敦成立“海外香港传媒专业人员协会”，希望继续关心香港新闻自由状况，及和国际传媒组织合作，为在海外的香港记者提供培训，及协助他们在海外重投传媒工作。

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据中央社今天报道称，海外香港传媒人成立新组织，关注香港新闻自由。报道引述美国之音1日消息说，“海外香港传媒专业人员协会”5名董事之一、前香港有线电视财经台台长颜宝刚在10月31日表示，该协会在10月31日成立，同日香港“立场新闻”两名前总编辑涉嫌串谋发布煽动刊物的案件在香港开审。他多年前与被告之一的钟沛权一起跑新闻，案件令他痛心、难受。

颜宝刚说，香港作为国际金融中心需要资讯自由，但现在香港的新闻工作者面对自我审查，编辑需要担心新闻会不会触犯法律、影响自己及公司。颜宝刚坦言，他们离开了香港，暂时是安全，但仍然关心在港的新闻同业，在香港红线处处之下仍然为香港的新闻自由而努力。

据颜宝刚说，协会希望和国际传媒组织合作，为在海外的香港记者提供包括工作语言上的培训，及帮助他们在海外从事传媒工作。另一名董事、前香港电台节目主持人韦安仕（Steve Vines）表示，协会获得国际记者组织资助，将会研究有多少香港记者移居海外及他们的生活状况。

出席协会成立典礼的国际记者联盟前主席布梅拉（Jim Boumelha）说，香港媒体环境急剧转变，近年来为联盟撰写中国新闻自由报告的作者都要求匿名，以避开政府的注意。他表示，“香港新环境充满著恐惧，是令传媒人离开到海外的主要原因。”

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