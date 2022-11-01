香港经济不升反跌 第三季GDP收缩4.5% 分析料全年经济收缩0.8%至5%

香港/经济

香港经济连续三季收缩，第三季本地生产总值(GDP)预估数字按年跌4.5%，打破市场预期收缩幅度缩窄的预期，反而跌幅扩大，成为2020年第二季以来最差表现，反映香港经济因外围因素转差而急速恶化。不少评论均认为，港府难保全年GDP收缩0.5%至增长0.5%的预期；恒生银行把GDP预期维持在收缩0.8%，而学者李兆波则估计，本地全年GDP可能收缩3至5%。

广告 继续浏览后续

今年首两季的GDP分别按年下跌3.9%和1.3%，市场预料，第三季GDP收缩幅度可进一步收缩至0.8%，但港府统计处周一公布的数据显示，上季GDP按年跌4.5%，远差于预期。除私人消费开支的按年变化与第二季相若，以及政府消费开支按年升4.3%之外，其他数据全线转坏，当中以货品出口和转口总额的跌幅最为严重，分别按年跌15.5%和16%，较第二季跌幅明显扩大。

港府发言人表示，外围环境显著恶化，对香港出口持续带来巨大压力，主要先进经济体通胀高企及货币政策大幅收紧，会进一步遏抑环球需求；地缘局势紧张及疫情亦增添下行风险。而借贷成本上升将进一步遏抑固定资产投资。根据早前安排，港府会在下周公布经修订的本地生产总值预期。

恒生银行经济研究部主管兼首席经济师薛俊升表示，上季香港经济按年跌幅扩大，主要反映外围环境进一步转差及环球利率持续上升的影响。而环球不明朗因素增加，亦窒碍本地消费复苏步伐。他预期，虽然本地消费需求回稳，但由于首三季整体经济平均按年收缩3.2%，全年经济或录得负增长，维持预测今年本港经济收缩0.8%。

星展银行香港经济师谢家曦预期，中国经济增长放缓、主要央行继续快速加息，将持续影响香港增长。但香港仍有正面因素，包括失业率进一步改善，本地通胀较外国低，使消费支出未算太差，且按季略有增长，相信本地经济暂未陷入衰退。

大新银行经济研究及投资策略部分析，出口表现疲弱由中国扩大至其他地方，服务输出亦转为下跌，本地需求同样乏力，私人消费开支只能连续两季按年持平，估计全年经济收缩或达2%至3%。

中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波的预计最为悲观，他指出，欧美经济疲弱，除美元外，外币弱势亦将影响香港进出口表现，除非中国的经济政策受外资欢迎，否则香港进出口短期难以逆转，估计全年经济收缩3%至5%。而香港中华厂商联合会副会长吴国安亦指出，受美国加息影响，不少外国订单自9月下旬起突然煞停，估计整体订单量顿时减半，只及疫情前的四分之一。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅