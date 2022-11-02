《三国演义》关羽扮演者陆树铭去世

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中国央视1994年版《三国演义》电视剧堪称经典，其中刘关张、曹操等历史人物被演绎的深入人心。不过就在11月1日，在《三国演义》中饰演关羽的资深演员陆树铭因心肌梗塞在陝西西安骤逝，享年66岁。

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据大陆《封面新闻》报导，陆树铭于11月1日上午离世。他生前所属的西安话剧院也证实消息，院方目前已著手筹备相关悼念活动。官方也发文表示，陆树铭因心肌梗塞骤逝。

陆树铭凭借在1994年版的电视剧《三国演义》中饰演关羽被观众所熟知。他所饰演的关羽，高大威猛，不怒自威，与民间传说和《三国演义》原著中的“关二爷”形象契合。在剧迷眼中，陆树铭成为关羽的代名词。

在自传《我遇关公》中，陆树铭曾以“我塑关公，关公塑我”概括自己出演关公的人生。在接拍这部剧作之前，他就曾熟读《三国演义》，最喜欢的人物却是平定江东的孙策，至于关二爷，他说“半人半神，不敢企及”。

据当年片场报导显示，每当陆树铭披挂整齐出现在剧组，全场“将士”都振臂高呼：“关将军到！”有在现场看热闹的剧迷，甚至倒头叩拜。

但为了演好关羽，陆树铭下了不少苦功。进组后对照“三国演义”，把剧本中关于关羽的段落、台词都工工整整地手抄了一遍，并贴满宿舍床头、墙上、浴室镜子上，每日进门便对着墙、眯着双眼默背台词，揣摩关羽“美髯飘拂，威风凛凛”的样子。但他寻找了近一年才有所眉目，突然一次拍戏时感觉自己把握到了关公的“脉搏”，“有一种灵魂出窍的感觉”。

剧中关羽马戏很多。陆树铭几乎每天都要练刀、骑马。拍摄过程中，不会骑马的他曾六次摔下马。最严重的一次，他骑的马意外踩在一块大鹅卵石上，人仰马翻，鹅卵石直接硌到了陆树铭的胯骨，在床上躺了一个月。剧组请部队的老大夫给陆树铭治伤，老大夫找了根小木棍给他咬著，然后拿了一根粗针管把他腿裡的淤血抽出来，类似关公的刮骨疗毒。

然而凭着角色成名，要摆脱形象也不容易。演红关羽后，陆建铭也面临低潮期，有人说他演什麽角色都像关羽。对此，他表示：“演关羽此生足矣。”

陆建铭后来在周星驰的电影《大话西游之大圣娶亲》中扮演牛魔王，开始挖掘自己的各种潜力，甚至推出音乐专辑《一壶老酒》。此外，陆树铭还曾演出《孙武传奇》中的“伍子胥”、《汉武大帝》中的“李广”等著名角色。

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