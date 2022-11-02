中国否认在荷兰派设秘密警察局

中国/秘密派出所

中国外交部周三表示，在荷兰设立的办事处不是警察局，而是帮助中国公民更新证件的服务中心。

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中国否认在调查中在荷兰设有警察局。据路透社今天报道称，在荷兰政府因调查被指控是秘密派出所活动，并下令关闭这些设置一天后，中国做出回应。

荷兰政府上周宣布，将调查这些警务办事处是否代表北京非法运营，在此之后，中国驻海牙大使馆否认了其中一个派出所办事处还骚扰了一名居住在荷兰的中国持不同政见者的指控。

周二，荷兰外交部长 Wopke Hoekstra 在推特上表示，“由于没有向荷兰寻求开设这些办事处的许可”，荷兰外交部通知中国大使，他们必须关闭上述设置。

当被问及荷兰的调查以及中国是否将这些派出所通知荷兰时，中国外交部发言人赵立坚驳斥了这些指控。据赵立坚称，“你提到的机构不是派出所或警察服务中心。”赵立坚周三在北京举行的外交部例行新闻简报会上说，“他们的活动是通过提供服务协助需要在网上申请更新过期驾照的当地中国公民，以及与体检相关的服务。”

据赵立坚说，机构内“志愿服务人员是热心的华侨，不是中国警察，希望有关方面不要提出无理主张。”

路透社说，德国政府发言人上周表示，德国当局也在调查中国是否在法兰克福设立非法的域外警察局。

德国内政部发言人说，德国的调查旨在检查西班牙人权组织“保卫卫士”的一份报告，该报告称中国在包括德国在内的 30 个国家设立了未申报的警察局。

中国外交部另一位发言人毛宁在回答有关中国驻外派出所的提问时说，“中国严格遵守国际法，充分尊重他国司法主权。”

而德国总理奥拉夫·朔尔茨将于本周五访问北京。

路透社说，上个月，一名在英格兰北部曼彻斯特的中国领事馆外抗议的男子说，他被蒙面人拖入中国领事馆遭到殴打。中国对这起针对习近平的示威活动中发生的事件描述提出异议，称抗议者非法冲进了中国领事馆的属地。

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