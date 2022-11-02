国际金融峰会台风中召开 宣香港复常 有报评指不足巩固金融中心地位

香港/国际金融峰会

代表「香港回来了」的国际金融领袖投资峰会今(2日)早在台风中召开，但占与会重量级人物约八分之一的金融机构巨擘以不同原因缺席会议。有趣的是，股市对峰会反映有争持，开市时即下跌0.4%，跌幅更在大半小时后扩大至1%，其后倒升，中午收市时报15724点，升幅达1.74%。官方称峰会带出香港复常信息；但有报评指，香港靠「特事特办」处理与会者的防疫安排，有损对外宣示香港复常重开的效果，不足以巩固其金融中心地位。

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主办峰会的金融管理局表示，峰会有250名来自逾100家机构的金融界人士出席，当中有40人是行政总裁(CEO)或主席级数。名单可见，出席者包括摩根士丹利董事长James Gorman、瑞银集团董事长Colm Kelleher、高盛董事长David Solomon、亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群、摩根大通总裁Daniel Pinto、贝莱德总裁Rob Kapito及汇丰集团行政总裁祈耀年(Noel Quinn)等。

不过，缺席者名单在最后一刻亦有增加，昨日才公布会缺席的讨论嘉宾，是总部设在法国巴黎的东方汇理（Amundi）行政总裁Valérie Baudson和资本集团﹙Capital Group﹚主席兼行政总裁阿穆尔（Timothy Armour），原定担任「可持续金融」专题讨论嘉宾的Valérie Baudson以「紧急家事」为由取消亚洲行程；而阿穆尔则称「身体不适」，缺席会议。加上早前已表示不能来港的花旗行政总裁范洁恩（Jane Fraser）、黑石总裁兼首席营运官Jonathan Gray及巴克莱集团行政总裁C.S. Venkatakrishnan，令缺席的重量级人物增至5人，当中4人为讨论嘉宾。以此计算，即有八分之一的行政总裁或主席级人马缺席峰会。

会前，美国国会及行政当局中国委员会（Congressional-Executive Commission on China，简称CECC）联席主席批评美国银行家来港参与国际金融峰会是为香港打压人权涂脂抹粉，呼吁抵制。

李家超以中国经济增长不可逆转来推销香港 2022年11月2日 © 政府新闻处图片

李家超：香港最坏时刻已过倚中国庞大经济增长优势不可替代

特首李家超形容，缺席人数是「小数目」。他在峰会开幕致词时，昵称峰会是「香港重返舞台峰会」，强调香港最坏时刻已经过去，现已复常，呼吁与会者把握香港联通环球与中国的独特而不可取代的优势。他续称，中国在区内有快速的经济增长，「将是全球发展的主要动力，且有大量经济机遇，香港的完美位置可见证那不可逆转的庞大优势。」

金管局行政总裁余伟文在主持会议后亦向记者强调，香港成功要素仍在，而且得到巩固，包括稳健的金融体系、具有活力的金融生态圈，以及港人的拼搏精神等。他续称，峰会带出的信息亦十分清楚，就是香港已经开始复常和重新开放，将为香港以至环球的人才和金融机构带来很多机遇，相信可对全球经济恢复增长和可持续发展作出贡献。

不过，《明报》社评指出，峰会以「特事特办」的方式豁免与会者遵守防疫措施，「对外宣示香港复常重开的效果，难免要打折扣」。但香港过往未曾举办如此级数的金融界盛会，今次峰会无疑有助香港「省招牌」，但「峰会如烟花，一刻璀璨不足以巩固国际金融中心地位」，当局必须努力提升本地的金融竞争力，应对因国际形势而显著增加的政治风险。

由于香港仍实施入境旅客须进行家居监察三天的「0+3」防疫措施，港府特许与会者毋须家居隔离，并豁免使用安心出行及疫苗通行证，只须每日将核酸检测结果交予金管局即可。另外，在外访时染疫的财政司长陈茂波昨晚赶返香港，以「康复者」身分在峰会发表演讲，亦令人质疑他是否获得特别对待。

此外，三名中国要员亦没有亲临其会。而是由金管局行政总裁余伟文透过预录的视像访问发表意见，估计是因为中港仍未通关，中国人民银行行长易纲、中国银行保险监督管理委员会副主席肖远企及中国证券监督管理委员会副主席方星海为免从香港返回中国内地时要接受「7+3」的防疫措施，即7天检疫酒店隔离加3天居家健康监测。不过，中国银行行长刘金则是亲身出席首场专题讨论，讨论如何驾驭市场的不确定性。

峰会另一特别之处，是香港在下午发出8号暴风信号后仍如常举行。一般而言，在天文台发出8号或以上风暴消息时，工商活动会停止，例如股市和金银贸易场会在发出上述消息后停市，但金管局表明，会议会继续，因为嘉宾住宿处和会场在同一酒店，但本地与会者可自行决定是否出席。

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