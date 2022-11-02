法新社：习近平启动第三任期 向毛泽东看齐

中国/习近平

中国新近重新任命的共产党领导人习近平启动新任期立即访问了与该政权的创始人毛泽东密切相关的一个地方，引起关注。在六个都穿着配套的海军蓝风衣的共产党最高层新的领导班子成员簇拥下，69岁的总书记访问北方的延安，这里被认为是中国共产党圣地。分析人士说，这一选择预示着习近平未来五年的执政可能是什么样子。

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法新社今天报道称，国际关注中国的习近平启动第三任期即向毛泽东致意。据印度班加罗尔塔克萨希拉研究所的汉学家马诺伊-科瓦拉马尼说："访问延安是为了标明与毛泽东平行与没有批评意见。

习近平比毛泽东（1949-1976）以来的任何一位领导人都更加集中权力并将此权力个人化。而习近平在10月23日赢得了前所未有的中共领导人第三个任期。

代表中国权力核心的新一届中央委员会政治局常委会现在只由他与他的盟友，共六个人组成。中国国家电视台CCTV对延安之行进行了16分钟的报道，其中聚焦毛泽东的画像。此行的亮点之一是参观了毛泽东的故居，以及1945年中国共产党举行的一次关键会议确认毛泽东为党主席的地方。而当时，共产党正面临一场血腥的内战。

汉学家比尔-毕晓普在他的中国通讯《中国主义》中说：习近平似乎发出的一个信号（......）是，他正在为困难时期和战斗做准备。

2012年，习近平曾带着他的新团队参加在北京举行的中华民族复兴的展览。2017年，共产党最高层曾参观过1921年中共第一次代表大会召开的地方，那是在上海的一所学校里。

据澳大利亚国立大学的政治学家宋文帝说，每次党代会后的第一次旅行都是为了 "回顾共产党的初衷"。据中国国家媒体称，习近平上周四保证，他的新常委将 "继承和发扬共产党在延安时期形成的优良革命传统"。

延安坐落在中国北部偏远的干旱山区，是中国共产党的一个圣地。这里是共产党在长征后撤退抵达的地方，长征是1934年至1935年为逃避内战期间的国民党军队而进行的一次艰苦的跋涉。只有少数幸存者逃到了延安。毛泽东和他的盟友，包括习近平的父亲，在准备他们的军事行动时，住在农民中间，住在窖洞里。自从共产党取得胜利以来，"延安"在党内被颂扬为抵御逆境能力的最佳范例。

据法新社说，延安也与毛泽东紧密相连。在一场被称为 "延安整风 "的清洗运动中，包括知识分子和艺术家在内的1万多人被杀害，目的是加强共产党领导人的权力。

据中国国家电视台称，上星期四，习近平说，在延安整风运动中，全党统一在毛泽东的旗帜下，取得了空前的凝聚力。

法新社说，这些声明与习近平自2012年上台以来在党内实行的严格纪律相呼应，习近平尤其是通过一场强大的反腐运动，使他能够将对手拒之门外。

据汉学家Alfred L. Chan认为，习近平将自己视为 "革命的继承人"。在文化大革命（1966-1976年）的高峰期，习近平，当时还是一个少年，习近平的父亲被当时的政权排斥，习近平被送到梁家河村。习近平睡在山洞里，据信被农村的严酷性震惊了。但习近平非但没有记恨，还经常把自己的这段人生经历作为一个佳话，希望把它作为共产党的榜样。

法新社引述新加坡国立大学的中国政治专家Alfred Wu说：习近平希望让中国回到正统的共产主义，回到毛泽东时代。

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