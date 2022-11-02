海牙敦促中国关闭在荷兰的 "派出所"

荷兰/中国境外秘密警察局

荷兰政府要求关闭代表中国政府在荷兰执行任务的秘密 "警察机构"。荷兰外交部已经通知中国驻荷兰大使馆。多家媒体揭露中国的秘密派出所监视中国在国外的持不同政见者。

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据法新社报道称，荷兰政府周二要求关闭代表中国政府在荷兰执行任务的秘密 "警察局"，因为有报道称它们被用来监视持不同政见者。荷兰外交部长沃普克-霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）在推特上说："由于没有在荷兰寻求许可来设置这些秘密警察局，荷兰外交部已经通知中国大使，应当立即关闭这些警察设置。

荷兰外交部长沃普克-霍克斯特拉说，荷兰外交部已经要求中国大使澄清这些 "警察局 "的情况，并称荷兰正在调查这些警察机构的具体活动。

据荷兰媒体上周披露，中国在荷兰选有两个秘密警察机构"驻地"，一个在阿姆斯特丹，另一个在鹿特丹，但这些机构声称为中国公民提供外交援助。

据RTL电视台和调查网站Follow the Money援引一位居住在荷兰的中国异见人士的话说，这两个自2018年成立的 "警察局 "实际上是用来压制政治反对派人士的。

中国在外国秘密警察机构的信息是在总部设在西班牙的非政府组织 "保障卫士 "于9月进行调查后得出的，据信中国在外国设立了54个秘密警察中心，包括在荷兰的两个。

据RTL报道称，第一家于2018年6月由中国东部丽水地区的警察在阿姆斯特丹开设，由两名曾为中国警察任职的男子经营。据该频道报道，今年早些时候，中国福州在鹿特丹设立了第二个秘密警察机构，由一名前解放军军官领导。

荷兰外交部上周还报告了荷兰社区关于来自中国方面的频繁甚至定期的"恐吓和威胁"，荷兰当局并承诺设立一条举报热线。

据法新社说，中国外交部发言人汪文斌上周指称这些报道 "完全失实"，并说中国"充分尊重 "其他国家的主权。

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