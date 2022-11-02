纽约秘密派出所遭控 “海外110”停摆

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荷兰及加拿大等国家正调查中国在当地私设立海外警察局，而在纽约的中国警察服务站曾被宣扬为“海外110”，但风声鹤唳之际，这个服务站似乎已经停摆，人员不见踪影，联络电话也被切断。

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据中央社今天报道称，国际调查中国海外警察站，纽约“海外110”停摆。总部位于西班牙的人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）近日报告，中国在21国设置54个“警侨事务海外服务站”，大部分在欧洲，包括英国、爱尔兰、荷兰、西班牙、意大利及苏格兰等，意图骚扰中国侨民及异议人士；加拿大表示已对此事展开调查，爱尔兰及荷兰皆勒令关闭。

荷兰外交部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）推文指出，设立警察机构“没有征得荷兰方面许可”，外交部“已告知中国大使，这些机构须立即关闭”，且荷兰且正在调查其活动。

据“美国之音”消息，无独有偶，美国纽约也有中国警察服务站，而且得到中国官方海外媒体的大力宣传，被称为“海外110”。不过，10月31日，主持这个“福州警侨事务美国站”的纽约长乐公会一名会友表示服务站“现在已经没有了，取消了”。服务站似乎已经停摆，相关人员不见踪影，联络电话也被切断。

10月8日，纽约邮报（New York Post）指称，这个组织于2013年在纽约成立，3年后以130万美元购买了东百老汇路107号的楼层，即现在长乐公会会址，服务站就设在公所内。但今年5月，美国国税局因长乐公会连续3年未申报税务取消了其非营利组织的免税地位。

长乐公会一位不愿透露姓名的资深会员告诉美国之音，最近公会董事会成员都很紧张，因为美国联邦政府有关机构正调查那些为会所购置房产捐款的会员。这名匿名会员说，公会捐款名单上有近300名个人和数十个团体，写明每个人的捐款数额，最高为9万美元，最低为5000美元，“主席、副主席，按级别，董事会人人都要捐”，但现在这份名单很可能成了联邦相关机构调查偷税、漏税的证据。他说，“你捐了2万块钱，结果报税表上只报了几千块钱收入，你怎么解释啊？” 现在他们很紧张，都鸡飞狗跳了。

中国官方的海外媒体“侨报”曾称，福州警侨事务美国站是免费为旅美福州侨胞提供包括户籍、出入境、身份证期满换证的委托书等服务事项。但福州市公安局还在服务站开通“海外福州籍华侨华人报警求助服务”，能以电话、微信、邮件报警，更被宣传是为“海外110”的报警服务。

一位刘姓侨领说，他们可能也会有一点“副业”，什么都可以报警嘛，从事卖国行动也要报啊，110报警消息一定很多。

独立法律人士虞平对美国之音说，这很大程度上违反一个国家的主权原则，换驾照也是国家主权行为，应该透过领事馆来办理。别说美国要到中国去设立这类服务站中国政府不会允许，即便像法律程序方面的合作，中国都不允许。

中央社引述“纽约邮报”指出，设在长乐公会的中国警察服务站，表面上是为了帮助中国公民更新政府颁发的身份证和驾驶执照，但根据最近一份报告，这些服务站有着更邪恶的目的，例如为中国共产党监视侨民。

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