美国称中国在习近平誓言加强威慑后抵制核谈判

中国/美国/核武器

在中国领导人习近平发出加强核威慑力量信号后，美国高级官员周二表示，尽管有 60 年前古巴导弹危机的教训，但中国没有表现出对讨论降低核武器风险的兴趣。路透社说，上个月，北京称将加强中国的核战略威慑。

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据路透社今天报道称，据五角大楼表示，中国正在大规模扩张核力量，并正朝着到 2030 年拥有 1000 枚核弹头的目标迈进。但北京长期以来一直拒绝与华盛顿进行军控谈判，认为美国已经拥有更大的核武库。

美国负责军备控制、核查和合规的副助理国务卿亚历山德拉·贝尔告诉大西洋理事会，尽管美国做出了努力，但华盛顿和北京仍未开始就这个问题进行接触。据贝尔说，“我们现在正值古巴导弹危机 60 周年纪念日。我们不需要重复这一危机，我们需要坐在桌旁互相交谈。”古巴导弹危机曾使美国与苏联濒临爆发核战争。

美国国家安全顾问杰克·沙利文去年在习近平与总统乔·拜登通电话后表示，两人已同意“寻求开始推进关于战略稳定的讨论”。但习近平在 10 月的共产党代表大会上表示，中国将加强其战略威慑力。

美国负责核武器和反大规模杀伤性武器政策的副助理国防部长理查德·约翰逊在论坛上表示，美国正寻求与中国就“比弹头数量更基本的事情”展开对话。

据约翰逊说，“如果这是北京的立场，我们并不是要求讨论中国核武器数量数字。而是要讨论设置一些安全措施，这样我们就不会出现不必要的危机。”约翰逊还说，如果中国不愿与美国进行双边接触，中国可以通过国际原子能机构宣布中国核建设的一些透明度”。约翰逊担心说，“中国已经停止这样做，这是一个真正的担忧。”

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约翰逊补充说，如果北京宁愿不进行双边接触，它可以通过国际原子能机构宣布其用于民用目的的钚库存来“展示其核建设的一些透明度”。

“中国人已经停止这样做，这是一个真正的担忧。”

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