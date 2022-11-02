美国要求欧盟与日韩追随对华半导体新规

美国/日本/中国/半导体

美国要求日本等追随对华半导体新规。针对电路线宽微细的高性能半导体的相关零部件等，美国敦促同盟国实施出口管制。有可能包括半导体制造设备、参与生产和研发的技术人员在内，有可能广泛要求同盟国保持一致步调。日本政府相关人士透露，接到美国的探询，已在政府内部展开协调，正在讨论在美国的对华管制中哪些内容可以效仿。日本还将观察欧盟和韩国的动向。

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据日本经济新闻署名飞田临太郎今天报道称，针对尖端半导体的对华出口管制，美国拜登政府要求日本等同盟国采取同样的措施。美国将与相关国家政府磋商，力争尽早达成协议。美国的半导体技术人员正被迫采取离开中国等措施。而在日本的半导体产业，中美对立的影响预计也将进一步加强。

据该报道称，美国商务部10月7日发布了针对超级计算机等尖端技术，广泛限制与中国交易的措施。不仅是半导体本身，包括制造设备、设计软件和人才在内，均采取许可制。美国商务部计划在原则上驳回企业的许可申请，限制对象的在华业务将在事实上无法维持。如果违反，不仅是行政处分，还有可能追究企业和经营层的刑事责任。

负责出口管理的美国商务部副部长埃斯特维兹(Alan Estevez)在10月27日的演讲中表示，“同盟国很清楚，我们希望他们采取同样的行动”。

从半导体的全球份额来看，美国占12％。台湾和韩国分别占约2成，而日本占15％。美国产业界相继有声音表示，“仅美国企业丧失在中国的营业收入，不公平”，要求其他国家实施同样的措施。

该报道称，美国政府认为如果同盟国展开合作，中国获得或生产尖端半导体就将变得困难，管制的有效性将随之增强。

美国的对华管制还将限制美国人在中国半导体相关企业任职和交易。在中国尖端半导体工厂任职的美国技术人员已开始回国。荷兰的半导体制造设备大型企业ASML控股已要求美国籍员工停止为中国客户提供服务。

据日本经济新闻说，中国大陆市场的半导体设备的市场规模2022年被认为220亿美元，仅次于台湾和韩国，占整体的22％。截至目前，管制内容如何仍未确定，日本的很多相关企业“正在详细评估对业务的影响”（尼康）。

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