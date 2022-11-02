路透披露拒绝了马克龙双人团结行 朔尔兹明天单刀赴北京有阴影

德国/朔尔兹/中国

德国总理朔尔茨周五对中国进行首次访问，这将受到国际密切关注，对德国依赖中国的担忧已经使朔尔茨之行蒙上阴影。路透社今天称，朔尔兹或曾拒绝了法国总统马克龙建议二人一起前往北京，向北京发出欧盟团结的信号。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，朔尔兹应于 11 月 4 日进行的为期一天的访问将使德国总理成为自新冠病毒疫情大流行开始以来第一位访问中国的 G7 领导人，也是自中国国家主席习近平在共产党全国代表大会上巩固权力以来第一位与中国会面的欧洲领导人.

深厚的贸易联系将亚洲和欧洲两个最大的经济体联系在一起，中国的快速扩张以及对德国汽车和机械的需求推动了德国过去二十年的出口增长。2016年，中国就成为德国最大的单一贸易伙伴。

根据Ifo 智库最近的一项调查发现，近一半的德国工业企业现在依赖中国的大量投入。

但朔尔茨之行正值西方，尤其是德国最大的安全盟友美国，日益关注中国的贸易行为、人权记录和领土野心之际。

而且鉴于德国过度依赖俄罗斯能源的持续影响，德国国内也担心德国依赖另一个日益自信的威权国家。

当被问及中国时，德国外交部长安娜莱娜·贝尔博克告诉 ARD 广播公司：“我们永远不要再让自己如此依赖一个与我们价值观不同的国家，这一点非常重要。”

德国政府发言人上周表示，朔尔兹将与中国总理李克强和习近平会面时，将敦促中国开放市场，将提出人权问题并讨论“专制”问题。

在前总理默克尔的领导下，德国已经开始对中国采取稍微强硬的立场，例如去年二十年来首次向有争议的南海派遣军舰。

现在，朔尔茨政府正在起草其首个中国战略，其基础是一项对北京采取更强硬立场的联盟协议，其中提到了台湾和香港以及新疆侵犯​​人权等敏感问题。

与他的前任不同，朔尔兹上任后首次亚洲之行访问的是日本，而不是中国，这是时代变化的标志。

然而，一些联盟成员、欧洲官员和维权人士担心，有早期迹象表明，警告不要与中国脱钩的朔尔茨不会标志着他们认为默克尔对中国的重商主义做法的决定性决裂。

据路透社说，多家德国大公司老板陪同朔尔兹访华。一位德国政府官员表示，没有计划进行任何公司交易。然而，总部位于慕尼黑的世界维吾尔代表大会（World Uyghhur Congress）主席多尔昆·伊萨（Dolkun Isa）周三表示，“朔尔兹携带商业代表团的决定表明，对于德国来说，利润继续胜过人权，”他认为舒尔茨忽视了一场种族灭绝。发生在新疆地区。

北京否认在新疆有任何虐待行为。

上周，德国总理还推动了一项内阁决定，允许中国中远在汉堡港投资一个码头，尽管遭到了朔尔兹联合执政的联盟伙伴的反对。朔尔茨的联盟伙伴，绿党和（FDP）自由民主党，长期以来对中国的态度比他的社会民主党（SPD）更加鹰派，而朔尔兹允许中国中远购买汉堡港口码头股权的决定引发了强烈抗议。自民党总书记比扬·杰尔-萨赖称这一决定“幼稚”，并批评朔尔茨访华的时机“非常不幸”。

此外，法国和德国政府消息人士告诉路透社，法国总统马克龙曾向朔尔茨建议，他们一起前往北京，向北京发出欧盟团结的信号，并反击他们认为中国试图以一国对抗另一国的企图。但消息人士称，德国总理拒绝了马克龙的提议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅