颜宁高调离美 或掀20大后留洋中国科学家回归爱国潮？

中国/美国/颜宁回国

2017年高调离开中国赴美任教、并当选美国国家科学院院士的生物学家颜宁，昨宣布返国创建深圳医学科学院，引起热议，肯定与质疑并存。有学者认为，科学领域团队比个人重要。

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中国女生物学家颜宁高调赴美后宣布复返引热议。据中央社署名邱国强今天引述消息报道，现任美国普林斯顿大学分子生物学系教授颜宁，11月1日在出席“2022深圳全球创新人才论坛”演讲时宣布，她即将辞去美国教职，回国协助创建深圳医学科学院。同时，她也透过微信朋友圈中宣布了这一讯息。

颜宁要回中国消息昨天下午被披露后，不但被多家中国媒体转载成为热搜消息之一，也引起不少中国民众讨论。部分网络写手及网友肯定颜宁的作法，认为她在国家在科技上亟待突破时能返国贡献心力，再怎么样都是好事，值得肯定。也值得其他中国培养出来、如今在海外的科技人才们效法。但也有部分中国网友认为，颜宁在赴美留学后即曾回国，在母校北京清华大学组建实验室。但她在2017年到美国任教时，却也高调批评过中国科研环境不佳，引起不小风波，为什么短短5年却又高调宣布回国了，动机是什么？真的是“爱国心”或“责任感”吗，还是中国的科研环境5年就突飞猛进了，或是“资本”使然？

据一名不愿具名的中国学者向记者表示，中国因为在一些科学领域被西方国家“卡脖子”，科学家在中国似乎有被“神话”的趋势。这当中，颜宁又是女性，当初离开中国也一度是话题，如今宣布的时机又“很合拍”（指中共20大后不久），自然特别受到注意。

这位学者指出，与1950年代成为宣传典型的钱学森等科学家回国相较，进入21世纪已经20年的今天，“科学家团队”显然比“科学家个人”更重要。新京报对此发表评论说，无论国内外，学术圈高层次人才自由流动都是常态。评论强调，在中美全面激烈竞争、国际局势复杂多变这样“特殊的时间点”，选择放弃国外优渥的待遇，全职回国工作，还是向社会“传达了一些不一样的信号”。

据中央社称，颜宁现年45岁，2000年毕业于北京清华大学生物科学与技术系，此后赴美就读普林斯顿大学分子生物系，取得博士学位，并留校博士后研究。2007年10月返回清华组建实验室，是当时清华医学院最年轻的教授和博士生导师。2017年5月，颜宁接受美国普林斯顿大学邀请，受聘为分子生物系终身讲席教授，但仍保留清华兼职教授资格；2019年，她被选为美国国家科学院外籍院士，2021年又被选为美国艺术与科学院外籍院士。

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