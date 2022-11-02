20大后中国推大外交 王毅与科隆纳通话

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中国外长王毅与法国外长科隆纳昨天稍晚通电话，内容涉及中国20大后中国对世界稳定新观，以及乌克兰与朝鲜局势。法国外长在推特报告说，对与王毅建设性的通话交流表示欢迎，并称法国与中国的双边交流将得到加强。

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据法新社报道，法国外交部长科隆纳和中国外交部长王毅在周二的电话中讨论了两国之间的合作和乌克兰的战争冲突等议题。

据中国新华社发表的消息，在通话中，中国外交部长表示中法两国应共同规划和设计两国间各领域的高层交流与合作，以开辟双边关系的新前景。

中方的电话会谈记录还指出，"双方就乌克兰问题、朝鲜半岛局势和其他共同关心的问题交换了意见"，法新社说但没有进一步说明细节。

法国外长科隆纳在她的推特账户上对建设性的会晤表示欢迎，并称的双边交流将得到加强。科隆纳敦促说：“我们必须共同行动，寻求结束俄罗斯在乌克兰的战争升级行为，并让朝鲜履行其义务。”

据法新社说，这次王毅与科隆纳是在中国国家主席习近平连任第三个中共总书记五年任期之后的十天举行电话会谈的。

据中国新华社网络消息说，王毅向科隆纳保证，"中共20届全国代表大会为中国的未来发展制定了蓝图，在一个不稳定的世界中提供了重要的确定性。"

消息没有提及是谁主动邀约电话会谈。

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