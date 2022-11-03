华日称中国二号人物李强面临亲商务实还是对党忠诚选择

中国/李强

中国领导人习近平上个月任命李强为中国新的二号人物。李强在国内以亲商的实用主义者著称，不惧突破政策的界限。但党内人士说，他也是一个忠诚的人，在必要时将有效、积极地执行政府的政策。华尔街日报今天撰文问，亲商务实还是对党忠诚？

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据华尔街日报署名Keith Zhai / Chun Han Wong今天报道，习近平上个月任命李强为中国新的二号人物。李强在国内以亲商的实用主义者著称，不惧突破政策的界限。党内人士说，他也是一个忠诚的人，在必要时将有效、积极地执行政府的政策。

李强此前曾是习近平的亲密助手。习近平的新副手李强在政治生涯中展现出了两种特性。随着李强进入新的角色，伴随的问题是：他特性中的哪一面将会占据上风？

一些中国企业家、投资者和学者表示，李强的从政经历意味着，他可能会对政策调整产生一定的影响，柔和执行习近平的一些强硬的政策。习近平的一些政策被认为强化了政府对国家的控制，比如对新冠疫情的零容忍态度和对科技公司的整治。

李强此前任上海市委书记。知情人士称，在上海，李强与包括阿里巴巴集团控股有限公司创始人马云在内的科技企业家保持着密切的关系，并在去年习近平对民营企业进行整顿的时候为其中一些人起到了调和作用。他也是支持在中国使用西方开发的mRNA疫苗而不是国产疫苗的少数高级官员之一。

但在重大关键问题上，李强选择与习近平保持一致立场。比如上海的防疫工作，他起初尝试采取较宽松的防控手段，但之后实施封控，其严格程度是当时全国范围内少有的。

以习近平为首的新领导班子在中共二十大会议亮相，此后的一周里，中国主要股指和人民币都大幅走低。许多投资者和分析师担心这个由习近平亲信组成的领导班子将削弱决策过程中的讨论环节，并加大发生重大政策失误的风险。中共最高决策机构中共中央政治局常务委员会此次有四位新任委员，其中包括李强在内的三人都曾在习近平担任地方官员期间与他共事。

长期与中国高层领导人打交道的中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)说：“李强对于应该做什么有很好的想法和优秀的直觉，但他在一次又一次的事件中表现出极度忠诚，最终做决策时并没有遵循自己的直觉行事。”伍德克认为，习近平“想要一个没有争论的团队，现在就可以把他的想法付诸实际行动”。

因此，伍德克说，外企必须准备好迎接新的政策：一个并非侧重经济，而是侧重稳定和控制、并追求财富分配和更大程度平等的政策。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%8C%E5%8F%B7%E4%BA%BA%E7%89%A9%E6%9D%8E%E5%BC%BA-%E4%BA%B2%E5%95%86%E5%8A%A1%E5%AE%9E%E6%B4%BE%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%AF%B9%E5%85%9A%E5%BF%A0%E8%AF%9A%E6%B4%BE-11667449507

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