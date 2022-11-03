中国发射“梦天”成功后 长征五号火箭残骸却寻无轨迹引忧

中国/太空开发

中国于 10 月 31 日顺利发射了长征五号 B 遥四运载火箭，根据追踪，该火箭的残骸预计将在亚洲时间11月5日凌晨，美东时间 11 月 4 日晚上 10 时 21 分重新进入大气层，过程约 16 小时，将不受控制地重返地球。专家表示“预测不到有 10 层楼那么大残骸将在哪里坠落”。

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据新头壳今天报道称，中国于 10 月 31 日顺利发射了长征五号B遥四运载火箭，该火箭的残骸预计将在美东时间 4 日重新进入大气层。 专家预计在坠落地球的过程中，约 24 吨重的火箭助推器会剩下 20%至 40%。代表中国火箭的残骸将第 4 次威胁到地球人类的生命和财产。专家们估计大约有 10 层楼那么大的残骸会撞上地球。其中一些可能会在穿越大气层时燃烧，但部分体积太大的残骸并不会完全解体。

据美国航空航天公司（Aerospace Corporation）轨道碎片和再入研究中心（CORDS）的项目负责人亨宁（Gregory Henning）表示，数据和模型中仍存在太多的不确定性，因此无法做出预测。随着火箭体高度的降低和再入的临近，窗口将缩小，便开始显示出着陆点的位置。但在它真正进入之前，确切的位置将不会被知道。而CORDS 的空间交通管理专家伍兹（Lael Woods）表示，如果中国愿意提供有关火箭的材质和其它因素的信息，模型将更加准确。这也会使得国际可协助模拟预测碎片会如何坠落。

报道称，而这并不是第一次中国发射的火箭残骸让民众人心惶惶， 2020 年、2021 年和 2022 年 7 月都有大块的中国火箭残骸落回地球。2022 年 7 月初，中国火箭的部分残骸坠落在马来西亚和印度尼西亚，以及菲律宾附近的海洋中。

据该报道，美国国家航空航天局（NASA）局长尼尔森（Bill Nelson）在 7 月说，中国没有分享碎片的具体轨迹信息，而这些信息十分重要。所有国家都应提前分享此类信息，以便可靠地预测潜在的碎片撞击风险。

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