中国广建大食堂 引发“大跃进”还是大倒退争议

中国/供销社/大食堂

继扩充供销合作社规模后，中国部分地区近来开始设立“社区食堂”，令人想起昔日的国营食堂或公社食堂，引发议论。基层官员指这只是加强“社区服务”；有人则担心是在开倒车。

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中国部分地区近来开始设立“社区食堂”，令人想起昔日的国营食堂或公社食堂，引发议论。据中央社署名邱国强今天报道称，面对中国社区食堂遭指开倒车，官员称服务长者非大锅饭。

近来被广为议论的“国营食堂”一词，指的是在中国基层社区广建公营（或公办民营）的廉价或某种程度免费的中小型食堂。这与市面上为数不多、但一直存在的公营中大型餐厅，属于不同概念。但综合中国媒体及网络讯息，近来有新设立的社区食堂，直接挂起了“国营食堂”的招牌，相关人员并在门口欢呼“开业了”，引发注意。加上供销合作社近来大举扩充及征才，让外界产生政策上是否倒退到计划经济时代的联想。

针对外界议论，特别是将“社区食堂”与人民公社时代广设的大锅饭式“公社食堂”产生联想的质疑，有基层官员解释，现在办的“社区食堂”主要是为服务社区老年人，解决他们的饮食问题，是“社区服务”的一环，不是搞“大锅饭”那一套。

中国住建部、民政部10月31日印发“关于开展完整社区建设试点工作的通知”，要求各地试点完善社区服务设施，规划建设幼儿园、老年服务站、医疗服务站等项目，并配建便利店、菜店、食堂、药店、家政服务网点等便民商业服务设施，为居民提供“一站式”服务。这项通知并要求各县级市、区选取3至5个社区，展开“完整社区”建设试点，并于2年后在全国推广，建设对民生服务“大包办”的项目，其中即包括“社区食堂”。

据明报消息说，今年7月间，湖南、湖北、山东、云南等省的部分居民小区，已开始出现自助餐式的社区食堂。经营模式则是由当地街道办出资，再委由官方批准的餐饮业者经营，定价略低于市面饭馆。其中一些地方即标榜“国营食堂开业”。

明报引述香港时事评论员刘锐绍则向明报表示，由于中国经济收缩，地方上的物资和民生供应链可能出现不足，官方必须防止出现危机，影响社会稳定。因此，“国营食堂”可能是调配物资、管理社区的应变方式。但如今含外资在内的民营经济占GDP比重可观，中国已不可能全面恢复计划经济。

中央社说，美国南卡罗来纳大学教授谢田则向自由亚洲电台指出，“社区食堂”和供销社都是国有垄断企业，会慢慢控制所有商品来源和上游农产品，操控价格，挤压民营小企业、菜市场、餐馆的空间，是“国进民退”的又一象征。若国家出现食品供应等经济上或其他危机，供销社和食堂便有稳定民情和社会局面的用处。

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