中国服务业数据报萎缩 剑指“清零”

中国/清零/服务业报告萎缩

一段视频显示，2022年10月29日星期六夜晚，在中国中部的河南省郑州，人们带着行李箱和袋子离开富士康综合大楼。

今天公布的一项中国经济独立指数显示，由于新冠病毒疫情清零政策继续打击消费和旅游，中国的服务业在10月份再次报告收缩。

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据法新社消息称，中国服务业活动进一步萎缩。由IHS Markit计算并由财新传媒集团发布的采购经理人指数（PMI）在10月份为48.4点，而上个月为49.3点。9月，该指数自5月以来首次跌破50，反映了经济服务业活动萎缩。

然而，8月份，中国服务业活动仍处于2021年以来的最高水平之一，服务业曾显示复苏。在6月和8月之间，这个包括旅游、运输和餐饮业的服务部门出现了强劲的复苏。

法新社说，尽管中国的新冠病毒疫情程度远低于世界其他国家，但中国仍然严格遵循清零战略。这一政策涉及到一旦出现阳性病例就进行多次禁闭，几乎每周都要进行几次强制性的PCR测试，甚至是隔离。

最近，随着中国新冠阳性病例数量的增加，这一清零措施被加强，例如，在发现爆发新冠阳性病例后，周三决定将位于郑州（中心）的生产世界上大多数苹果手机的工厂周围地区禁封一个星期。

综合服务业和制造业的综合指数在10月份也有所下降，从上个月的48.5点下降到48.3点。

据该报道，北京已经为自己设定了今年国内生产总值增长5.5%的目标。但许多经济学家怀疑它能否实现，因为清零战略阻碍了复苏。

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