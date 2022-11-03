中英地方脱勾？纽卡素解除与中国姊妹城关系 首相考虑关闭全英孔子学院

英中/政治

随着中英关系恶化，地方上的交流亦有脱勾之势。英国纽卡素市议会一致通过与中国山西太原市解除姊妹城市(detwin)关系，是首个在港人组织推动下成功中断关系的城市。组织成员指出，中国藉姊妹城市和孔子学院进行渗透，纽卡素的决定可把中共渗透的关注度带入地方政府层面。另外，英国保安官员确认，新首相考虑关闭在英的30所孔子学院，并启动对中国海外警局的调查。

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英国目前有48个城市与中国城市有「姊妹城市关系」，纽卡素市议会当地时间周三(2日)晚上讨论解除与太原市的城妹城市关系，自由民主党市议员泰莱(Wendy Taylor音译) 提出的动议指，中国政府是「对我们维护的普世价值和遵守国际行为准则表现得毫不关切」的政权，中共对维吾尔人的种族灭绝便是一例，呼吁市议会对中共严重迫害人权的罪恶行径采取行动，与太原市断绝关系。她在辩论中亦谈及中共打压香港，而2020年实施的《港区国安法》既违反《中英联合声明》，亦剥夺了香港的高度自治。

最终，全体市议员通过动议，正式与太原市断绝自1985年起订立的姊妹城市关系。至于该市与中国海南和河南的合作伙伴关系则未有在动议中提及。

翻查资料，新近这一波由海外港人组织发起与中国城市解除姊妹城市关系的运动，由英国诺定咸5月发起的签名和游行开始，6月由纽卡素接棒，到了7月，「Newcastle Stands with Hong Kong」与全球其他18个港人组织发起「断绝中共姊妹城市关系」行动，呼吁全球163个城市响应，以阻击中共极权主义的渗透。纽卡素是有关运动发起以来首个与中国断绝姊妹城市关系的城市。

「Newcastle Stands with Hong Kong 」发言人K 在市议会讨论前向传媒表示，若议案获得通过，除可把中共渗透的关注度带入地方政府层面外，亦有助他们在英国推动相关的国会联署，调查中共有否利用城市合作进行经济及文化渗透。K续称，中国能够有恃无恐地在全球扩张，关键在于西方国家是否在经济上过分依赖中国，以致默许中国慢性渗透，令其野心扩大，呼吁国际社会制止中国渗透和减少对它的依赖，以遏止中国扩张步伐。

安全大臣：研究关闭全英孔子学院

另外，英国安全事务国务大臣董勤达（Tom Tugendhat，中国译作图根哈特）1日在下议院回应质询时表示，政府会关闭全英大学中的孔子学院，这是新首相辛伟诚（Rishi Sunak，中国译作苏纳克）的竞选承诺，辛伟诚认为，孔子学院对英国很多大学的自由构成威胁，会考虑关闭这些机构。

孔子学院以教育机构在不同国家开设，但被指压制对中共的批评而惹起争议。不过，中国否认有关指控。然而，英国下议院外交事务委员会主席凯恩斯（Alicia Kearns）9月时透露，正与台湾商讨，引进当地华文老师，以取代英国的孔子学院。

其次，在同一个下议院会议中，凯恩斯更就被指跨境执法的中国「海外警侨服务站」提出紧急质询。董勤达回应说，英国政府对这些未经申报的中国警察活动的报道相当关切，获悉警方正就此进行调查，强调不会容忍任何非法胁迫他人回到原居国的行为。

非政府组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）的报告指出，中国两个省的公安部门在21个国家设立了54个「海外警侨服务站」。当中，英国有三个，分别设在伦敦的亨顿（Hendon）和克洛伊顿（Croydon），以及格拉斯哥，藉此对身处海外的华人异见分子进行骚扰和打压。而与英国关系密切的爱尔兰政府，更于10月27日要求中国关闭设于首都都柏林的「福州警侨事务海外服务站（Fuzhou Police Service Overseas Station）」，指该机构违反当地法律。不过，中国外交部否认指控，强调那只是为海外中国公民延续驾驶执照等服务的地方。

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