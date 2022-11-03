中国/供销社

在中国蛰伏已久的供销合作社，近来因为一些地区大举为扩充供销社规模及征才引发热议。在目前的承平时期，供销社化身为平价超市的面貌出现在中国城镇，一般民众感受不出它的特殊。

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据中央社署名邱国强今天报道称，最近被热议的“供销合作社”，全称为“农村供销合作社”，简称“供销社”，是中共建政后实施计划经济时期，以农民集资为名义在中国广为设立。供销社负责组织供应农村生产资料、生活用品、收购、销售农产品，并由中国国务院设立“中华全国供销合作总社”统筹，属正部级单位。

中共推动改革开放后，供销社趋于式微，1990年代更陷入亏损。其后，供销社引进市场模式，甚至跨足农村金融业务，标榜“生产、供销、信用三位一体”。其中，供销社在城镇内采取商业化经营模式，逐渐与一般超市无异，且标榜“农村直销”及“平价”，脱去了它的特殊性及任务性。

据该报道，在北京三环外人口众多的团结湖社区，便座落着中国供销合作社以“便民服务中心”为名开设的生鲜超市。与北京其它民营超市相较，属于中上规模。各类蔬菜、水果、肉类、饮料、食品种类不少，且设有摊位，贩售现做的手工馒头、水饺，以及可即食的荤素熟菜等。

由于标榜“农村直销”，这家便民服务中心贩售的食品及饮料，明显比一般卖场便宜。像是现包的素食水饺，每20个仅售人民币15元（新台币67元），低于市售的20元以上；而一瓶250克的酸奶（优酪乳）仅售6元，低于市售的10元。同时还也比照一般商场设有会员制，多数商品还有更低的“会员价”。

虽然设在住宅区内，但由于当地住户众多，加上物价便宜，即使是上班日的下午，卖场内仍然颇有人气。至于客层，多半是附近居民，中老年人略居多数，但也看得到青壮年的身影。

一名店员告诉记者，既然是“供销社”，东西自然卖不贵，“政府的嘛，贵了就不叫供销社了”。而客人也是冲著东西便宜、新鲜和离家近前往消费，不太会去管“供销社”有什么背景和什么任务。

另一名北京民众观察，一般北京人对“供销社”的第一印象就是“东西便宜”，其次是“统购统销”，只有老一辈的人才知道它的渊源，其他人并不关心。但因为供销社在北京的门市不多，加上民营超市的促销五花八门，供销社却“不太行销”。因此，一般人不太会为了贪便宜特别到供销社购物，两者算是“相安无事”。

中央社说，一名不愿具名的北京学者向记者表示，“供销社”和“国营食堂”在承平时期，都是方便民众生活和消费的社经网络。一旦出现物资短缺或如战争等紧急情况，它们将成为官方掌控资源的统筹网络。因此，供销社的存在价值，不能光以承平时期的角色来衡量。

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