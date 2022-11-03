加拿大剥离中资对稀有矿产投资

加拿大/中国/稀有矿产

加拿大政府以 "国家安全 "为由，命令三家中国公司出售其在加拿大稀有矿产公司的股权。法新社称，加拿大剥离中国在战略资源领域的资金与存在。

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加拿大命令中国公司剥离投资稀有矿产。根据加拿大政府2日一份声明，被要求剥离其投资的公司是中明（香港）稀有金属资源有限公司、承泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资（成都）有限公司。

法新社引述加拿大创新、科学和工业部长François-Philippe Champagne说，这一决定是在加拿大国家安全和情报机构进行全面彻底审查后做出的。部长Champagne还说：“加拿大将继续欢迎外国直接投资，但对于那些威胁我们的国家安全和对加拿大国内外重要矿产供应链构成威胁的投资，将采取果断行动。”

该报道称，这一宣布是在加拿大宣布收紧对外国国有企业的稀有矿产投资规定的五天之后公布。

据加拿大政府上周警告说，外国国有公司对加拿大 "关键矿产 "的投资现在将只在 "特殊情况下 "得到批准。

加拿大官方没有就"特殊情况"作进一步解释与规范。

加拿大制定了一份威胁 "加拿大可持续经济繁荣 "的31种相关"关键矿产 "的清单，包括用于太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车电池的钴、锂和锰。

据法新社，在过去20年里，中国作为世界上最大的稀土生产国，在加拿大投资了数十亿美元，以确保稀有金属的供应。

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