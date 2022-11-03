加拿大广播公司新闻40年北京站或搬去台湾

加拿大/中国/加拿大电台

加拿大公共广播公司宣布，由于未能为这个新闻媒体的派驻中国记者获得新的签证，该新闻公司在北京派驻40年后将关闭北京分社。法新社透露，该分社的记者将去台湾继续报道新闻派驻工作。但加拿大公共广播公司暗示为暂时之举，并仍然希望有一天能够回到中国北京。

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加拿大广播公司因得不到中国发放签证而关闭在中国的分社。加拿大广播公司新闻执行董事布罗迪-芬伦（Brodie Fenlon）2日说：“当我们可以很容易地在在一个欢迎记者并尊重记者的地方开设分社，在对新闻记者行使控制的国家空留分社办公室是没有意义的。关闭北京分社是我们最不愿意做的事，但我们是被迫做出如此决定。”

加拿大电台CBC/Radio-Canada自2020年10月以来一直在为分社新记者寻求签证。尽管与中国驻蒙特利尔领事馆进行了多次交流并要求进行预约，但加拿大电台没有收到任何答复。

法新社说，加拿大电台的派驻记者将暂时在台湾工作。

CBC前任北京记者Sasa Petricic在Twitter上评论道，"不幸的是，CBC在北京工作了40多年后关闭了中国分社，"CBC前任北京记者Sasa Petricic在Twitter上说，"在我在那里的五年里，中国官方的障碍使得报道越来越困难。"据他称，“然而，身临其境仍然是讲述中国故事的最佳方式。我希望我们会再来。”

法新社说，在无国界记者组织（RSF）关于世界新闻自由的最新报告中，中国在180个国家中排名第175。

中国外国记者俱乐部（FCCC）指出，中国政府 "在2020年进行大规模驱逐后，基本上拒绝向外国记者发放新的签证。FCCC在其年度报告中曾感叹道，"对中国的报道越来越多地从远处进行。"

中国外国记者俱乐部（FCCC）不被中国当局承认。

2020年，中国命令为纽约时报、华盛顿邮报和华尔街日报工作的美国记者交出他们的记者证。法新社说，这一措施事实上等同于驱逐，因为记者证是外国记者获准留在中国的条件之一。

北京将这一决定解释为对华盛顿希望减少允许在美国工作的中国记者人数的回应。

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