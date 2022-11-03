山西襄垣女县委书记跳楼逝世 官方定论因抑郁想不开轻生引网络热搜

中国/官员被死亡？

山西省襄垣县委书记翟卫华本月1日逝世，官方称是因其抑郁症想不开轻生，但有不少中国网友认为事情不单纯。

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据自由时报今天报道称，中国山西省襄垣县委办公室本月1日发布讣告，指县委书记翟卫华已于本周二坠楼身亡，官方宣称是女县委书记患有抑郁症，想不开才轻生。不过有不少中国网友认为事情不单纯，在微博上引发热议。

据山西襄垣县委办公室发出的讣告宣称，翟卫华因为今年7月16日发生车祸，伤势严重，在住院治疗期间发现其患有抑郁症，虽然经过医生和心理咨询专家多次开导，症状仍未好转，本月1日下午5点坠楼身亡，终年53岁。

该报道称，讣告中并未透露翟卫华坠楼地点。

据报道，该消息一出随即在微博上引发讨论，中网友纷纷表示，“太正常了，各种事压着，你还不能发牢骚”、“可能伤重到残疾或瘫痪那种地步了，难免会想不开”；也有人认为事情不单纯，“呵，说不定上边的人松了口气”、“不禁让人怀疑真的是自杀吗？”、“以前也传过有官员在才半米深的水淹死，下班后擦窗户离奇摔死的”。

自由时报称，事实上，今年中国官员过世新闻频传，今年4月上海虹口区卫健委资讯中心主任钱文雄在办公室自尽；同月天津市长廖国勋也惊传猝逝，当时网络盛传他也是轻生；今年7月，官方声称甘肃省委常委、省委秘书长周伟因病逝世，但不少消息指他是坠楼身亡；同月调任河北省副省长兼公安厅长不到2个月的刘文玺，也因突发疾病去世，不过外界都怀疑死因可能与当时闹得沸沸扬扬的唐山打人案有关。

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