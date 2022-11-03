德国总理明天访华 中国追求民主自由人士发公开信 仍希望朔尔兹停下脚步

德国/朔尔兹访华/“请停步”公开信

德国总统朔尔兹Olaf Scholz计划11月4日抵达北京对中国展开正式访问。中国追求民主自由人士发表签名公开信，呼吁朔尔兹悬崖停步，以避免向中国和民主盟友传递错误讯息。

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据中国与海外的追求民主自由人士连署的公开信，呼吁朔尔兹停下脚步。

该信如下：

致朔尔茨总理的一封信：

朔尔茨先生请您停下脚步 ！

朔尔茨先生：您好！

我们是1989年六四天安门镇压事件后流亡在世界各地的学生群体；艺术家、作家、诗人、知识分子群体；也包括近期从香港流亡在世界各地等有良知的中国人。 从新闻中得知，您将在11月即将访问中国，我们感到非常吃惊。原因如下：

第一，在全世界的疫情溯源，没有定论的时候，您访问中国吗？

第二，中共二十大结束，习近平利用权谋窃取权力 ，达到了第三次连续执政的目的。中共党内的政治伦理被打破，习近平现在已经成为一个名副其实的独裁者，这个时候您访问中国吗？

第三，中国新疆维吾尔种族灭绝问题，西藏人权问题，南蒙古文化灭绝问题，疫情中的“清零政策”，让中国百姓们民不聊生，民怨沸腾的时候， 您访问中国吗？

第四，香港问题，中共称“1984年中英关于香港问题的联合声明，已经成了历史文件”，中共承诺的港人治港，一国两制的50年制度不变，被习近平废止。这个时候您访问中国吗？

第五，台湾问题，1911年成立的中华民国，做为一个独立的国家，已经存在了100多年，习近平用武力统一台湾的脚步，在他的任期内正在成为现实的时候，您访问中国吗？

我们知道以上这些问题都是中国国内问题，与世界和德国关系不大。您此次访问中国的是一个经济代表团，作为政治家，您考虑和衡量过，今天的中国不仅仅是集权国家，而且正在逐步成为新型纳粹式的独裁国家吗？您的中国之行是否会存在着经济和政治上的风险呢？

现在的习近平政权内外交困，内斗和民怨层出不穷。您作为全世界自由民主国家中，第一个即将访问中国的自由世界领导人，准备向中国表达什么观点？

在此，我们做为有良知中国人，呼吁德国及全世界有良知的人们，加入我们的队伍并发出声音：朔尔茨先生，请您停下前往中国的脚步！

据签名者有：王丹 (历史教授，美国)。

吾尔开希 (人权活动家，台湾)。

周峰锁 (人权活动家，美国)。

杨卫东 (自由艺术家，德国)。

王龙蒙 (电影工作者，法国)。

郭朝晖（画家，英国)。

黄喜志 (技师，法国)。

苏晓康（作家，美国)。

苏雨桐（记者，德国）。

严歌苓（作家，德国）。

胡 平 (政治学者，美国)。

严家琪 (政治学者，美国)。

高 皋 (医生，美国)。

王军涛 (政治学者，美国)。

杨建利 (政治学者，美国)。

张伯笠 (基督教牧师，美国)。

熊 炎 (基督教牧师，美国)。

陈破空 (自媒体，美国)。

唐 凯 (六四流亡学生)。

柴 玲 ( 人权活动家，美国)。

封丛德 (政治学者，美国)。

王 文 (六四流亡学生，法国)。

白 梦 (电影工作者，大陆)。

孟京辉 (戏剧导演，大陆)。

史 航 (编剧， 大陆)。

中 野 (音乐家，日本)。

王 戴 (人权活动家，日本)。

弓 则迅 (网络工作者，日本)。

陈淑君 (教育工作者，台湾)。

黄学涛 (法律工作者，香港)。

陈 理 (历史学家，大陆)。

史美兰 (教育工作者，大陆)。

茉 莉 (作家，瑞典)。

傅正明 (作家，翻译家，瑞典)。

王国兴 (人权活动家，荷兰)。

魏京生 (人权活动家，美国)。

相 林 (人权活动家，日本)。

吴 泓 (经济学者，挪威)。

张国亭 (政治学者，丹麦)。

史方旗 (作家，捷克)。

李 震 (记者， 匈牙利)。

潘永忠 (人权活动家，德国)。

费良勇 (核子工程师，德国)。

玛丽亚 ( 导演，西班牙)。

成斌麟 ( 人权活动家，挪威)。

朱红亿 (慈善活动家， 法国)。

石 琳 (艺术评论家，大陆)。

冉 娜 (作家,柬埔寨)。

李淑兰 (教育工作者，大陆)

马雁玲（退休官员，大陆）

高 健（前体操教练，大陆）

陈珮西 （ 英国 ）

周薇 （ 财务工作者，英国 ）

方伯格 （ 英国 ）

飞飞 （ 香港）

张美琪 （ 香港 ）

邵国强 （ 大陆）

许志庆 （ 大陆 ）

马力克 （英国 ）

欧若拉拉 （ 英国 ）

王灵灵 （ 日本 ）

陈杰夫 （ 英国 ）

刘芳 （ 日本 ）

董力 （日本 ）

任克 （ 日本 ）

吕伟 （ 澳洲 ）

翠鸟王 （ 日本 ）

索菲亚 （ 澳洲 ）

陈兰 （ 澳洲 ）

幽兰 （ 澳洲佩斯）

Yoyo （ 作家，澳洲 ）

章玉 （ 大陆 ）

林玉萧 （ 大陆）

迪文 （ 澳洲 ）

白云 （ 大陆 ）

孙一峰 （ 大陆 ）

赵诚敏 （ 大陆 ）

Richard Li （ 美国 ）

王蕊 （ 大陆）

陆白雪 （ 大陆）

倪慧 （ 大陆 ）

王明亮 （ 大陆）

殷向南 （ 大陆）

傅邦德（大陆）

宇宙大观（ 画家，日本 ）

张吉惟 （大陆）

林国瑞（大陆）

林玟书、(大陆）

林雅南、（大陆）

江奕云、（大陆）

刘柏宏、（大陆）

阮建安、（大陆）

林子帆、（大陆）

夏志豪、（大陆）

吉茹定、（大陆）

李中冰、（大陆）

黄文隆、（大陆）

谢彦文、（大陆）

傅智翔、（大陆）

洪振霞、（大陆）

刘姿婷、（大陆）

荣姿康、（大陆）

吕致盈、（大陆）

方一强、（大陆）

黎芸贵、（大陆）

郑伊雯、（大陆）

雷进宝、（大陆）

吴美隆、（大陆）

吴心真、（大陆）

王美珠、（大陆）

郭芳天、（大陆）

李雅惠、（大陆）

陈文婷、（大陆）

曹敏侑、（大陆）

王依婷、（大陆）

陈婉璇、（大陆）

吴美玉、 （大陆）

蔡依婷、（大陆）

郑昌梦、（大陆）

林家纶、（大陆）

黄丽昆、（大陆）

李育泉、（大陆）

黄芸欢、（大陆）

吴韵如、（大陆）

李肇芬、（大陆）

卢木仲、（大陆）

李成白、（大陆）

方兆玉、（大陆）

刘翊惠、（大陆）

丁汉臻、（大陆）

吴佳瑞、（大陆）

舒绿珮、（大陆）

周白芷、（大陆）

张姿妤、（大陆）

张虹伦、（大陆）

周琼玟、（大陆）

倪怡芳、（大陆）

郭贵妃、（大陆）

杨佩芳、（大陆）

黄文旺、（大陆）

黄盛玫、（大陆）

郑丽青、（大陆）

许智云、（大陆）

张孟涵、（大陆）

李小爱、（大陆）

王恩龙、（大陆）

朱政廷、（大陆）

邓诗涵、（大陆）

陈政倩、（大陆）

吴俊伯、（大陆）

阮馨学、（大陆）

翁惠珠、（大陆）

吴思翰、（大陆）

林佩玲、（大陆）

邓海来、（大陆）

陈翊依、（大陆）

李建智、（大陆）

武淑芬、（大陆）

金雅琪、（大陆）

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黄育霖、（大陆）

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