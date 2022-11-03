日美韩召开紧急电话会议商讨朝鲜发射弹道导弹

朝鲜/军事

针对朝鲜11月3日发射弹道导弹，日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕、美国国务院朝鲜事务特别代表金成、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金健三人，日本时间11月3日上午举行了电话会议。他们确认，日本、美国和韩国将继续共同努力，强化在联合国安理会加强对朝鲜实施的制裁措施。

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对朝鲜连续两天发射导弹，三位官员一致认为：“朝鲜正在以前所未有的频率和方式进行挑衅。” “这是对包括日本和韩国在内的地区安全严重和迫在眉睫的威胁，也是对国际社会明确和严重的挑衅。”他们对此表示强烈的谴责。三方还确认了加强日美、美韩同盟的威慑和应对能力的重要性，同意进一步推进日美韩安全合作。

日本防卫省日本时间3日上午宣布，朝鲜当天上午至少向东方发射了三枚弹道导弹，全部落在日本专属经济区（EEZ）外。

岸田首相3日上午对记者说：“朝鲜发射的弹道导弹中的一枚有可能是洲际弹道导弹。”

此前，岸田首相强烈谴责朝鲜称：“连续发射弹道导弹令人发指，绝不能容忍”。

此外，日本内阁官房长官松野博一表示：“政府通过驻北京使馆的途径马上对朝鲜提出了强烈抗议和谴责。”

据防卫省估计，第一枚导弹是在日本时间当天早上7点39分左右从朝鲜西海岸附近发射的，可能是洲际弹道导弹（ICBM）。

第二枚在8点39分左右发射，第三枚在8点48分左右发射，均从朝鲜内陆发射，最高飞行高度约50公里，飞行约350公里，降落在朝鲜半岛东海岸附近。

上个月4日，朝鲜发射了一枚射程约4600公里的弹道导弹，为历来最长。据推测，它在青森县附近飞越日本，落入太平洋日本专属经济区之外。这是朝鲜导弹自2017年 9月15日以来第七次飞越日本。

而仅在昨天，朝鲜就发射了至少23枚导弹。这是单日不寻常的数字，南北之间的紧张局势正在加剧，日美韩也感到受到了很大的威胁。

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