朔尔兹批准中资购买汉堡港码头股份 美国称劝阻 中国批美国无权干涉

中国/德国/美国/汉堡港口

中国外交部今天表示，美国“无权”干涉中国与德国合作购买汉堡港码头股权，此前美国警告德国不要让中国不获得汉堡港口码头的控股权。德国总理朔尔兹4日抵达中国访问，汉堡港港口股份售中与访问中国旅行均引发争议。

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据路透社今天报道称，中国今天称美国“无权”干涉汉堡港交易。中国外交部发言人赵立坚今天在北京的中国外交部每日新闻简报会上对记者说，美国的干涉是美国强制外交做法的表现。据赵立坚周四在德国总理朔尔茨到达北京的前一天表示，“中德务实合作是两个主权国家的事情，美国不应该无端攻击，也无权干涉。”

中国航运巨头中远集团去年出价收购物流公司 HHLA 在德国最大港口的三个码头之一的 35% 的股份，但德国执政联盟对这笔交易存在分歧。但上周，德国内阁批准了中远集团 24.9% 的股权投资，一位经济部消息人士称，这是批准该交易但减轻影响的“紧急解决方案”。中远集团原本要购买汉堡港35%的股权从而获得控股权，但是由于联合政府中两个政党的反对，朔尔茨最后批准中远集团收购汉堡港24.9%的股权，低于必须获得内阁批准的25%股权的门槛。

报道称，获批的投资并未赋予中远在管理或战略决策方面的任何发言权。

德国总理朔尔茨计划星期五访问北京，成为自新冠疫情开始以来访问中国的第一个欧盟地区的领导人。这次访问因为他上星期批准中远集团投资德国最大港口汉堡港而备受争议。

此前，美国官员们证实，华盛顿曾努力说服德国政府不要将汉堡港的控股权出售给中国国营公司。据美国之音今天报道称，美国国务院一位高级官员星期三（2022年11月2日）说，美国驻德国大使馆明确表达了美国的立场，也就是中国不应该获得控股权，“我们正努力为七个工业化国家和整个世界设立这样的标准，这很重要。”

国务院另一位高官说，华盛顿一直在与欧盟伙伴们合作，确保中国对具有战略意义的领域的投资必须经过审慎的评估，并对此采取适当步骤。

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