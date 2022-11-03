朔尔茨

据德国电视一台和德国广播电台报道，德国总理朔尔茨于周四下午启程前往北京，周五将对中国进行11小时的访问。朔尔茨由此成为2019年以来首位访问中国的欧盟国家重要领导人

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朔尔茨计划在北京与中国国家主席习近平和总理李克强举行会晤。他还希望谈及人权问题。人权组织指责中国有严重侵权行为，其中包括新疆维族人待遇和西藏人权问题。执政党之一自民党外交政策专家莱赫特（Lechte）就这一旅行表示，他认为，进一步加深与中国的关系没有意义。在他看来，价值数十亿的进一步投资目前还不可能。“通过贸易实现变革”的时代已经过去，习近平主席可以终身执政已清楚地表明了这一点。

在朔尔茨总理访问北京之前，中国政府强调了两国之间合作的优势，并愿意提供务实的合作。中国外交部发言人说，两国是伙伴而不是对手。过去几十年的务实合作表明，德国和中国的共同点多于分歧。因此，彼此关系的健康发展不仅有利于两国，也有利于中国、欧洲和整个世界的关系。但发言人拒绝对新疆维族人待遇或侵犯人权的批评，认为这是干涉内政。中国尊重人权，因此，政府拒绝受到诽谤和诋毁。

由于访华之行备受争议，朔尔茨总理于周三在《法兰克福汇报》上发表文章，阐述其对华政策。他说，与中国直接对话非常重要。“虽然环境发生了变化，但中国仍然是德国和欧洲重要的经济和贸易伙伴。我们不希望脱钩，希望与中国脱钩。”“但为了智能多样化，我们将减少片面依赖。这需要分寸和务实。”“如果中国改变，我们对待国家的方式也必须改变。这时需要分寸感和实用主义。”德中关系离互惠还太远，但德国寻求互利互惠的合作关系，并希望中国在气候保护方面承担更多的责任。

《明镜》周刊报道说，朔尔茨出访之时，德国经济对中国的依赖越来越受到批评。但汽车工业和中型企业警告不要和中国切断经济关系。重要经济界代表表示，不要草率得出结论，“现在不要砸碎任何中国陶瓷”，而是要和中国达成更多的合作协议。

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