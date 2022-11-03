中国/林培瑞

中共总书记习近平正重蹈毛泽东时代的文革灾难，美国汉学家林培瑞表示，习越来越像毛，把中国带回狭隘思维民族主义时代，但人民开始觉悟，加上习没有毛的魅力和脑筋，政权相当脆弱。

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据中央社今天引述消息报道称，美国汉学家林培瑞指习近平才能不如毛泽东，并指政权相当脆弱。

中共总书记习近平在中共20大上打破前例，获得第3个领导任期，并建构一个由忠于他的人组成的政治局常务委员会，巩固了他作为自毛泽东以来中国最强有力统治者的地位。该报道引据美国之音消息，林培瑞（Perry Link）是美国知名汉学家，曾为当年访问中国的美国乒乓球代表团做过翻译，长期关注中国。美国之音2日刊出专访林培瑞的影片，指毛泽东造成的历史性饥荒和动荡一度被认为给未来的中国成功注射了防止文革式灾难的疫苗，但林培瑞认为实际上习近平正在重蹈覆辙。

林培瑞在影片中表示，习近平上台“这个转折很惊人，我也没想到”。他1979、1980年在中国大陆时，是伤痕文学时期，也是“粉碎四人帮”的时候，当时他问文革会不会再出现？几乎所有的中国朋友、作家教授等等，都表示“绝对不会再出现，打了疫苗针，不可能再发生”。

林培瑞说，但现在习近平跟毛泽东时代越来越像。今天在网络看到很像文革的口号，“读习主席的书、听习主席的话”，是毛泽东的调子，毛泽东就用那个模式、那些字一样。林培瑞指习近平“把中国带回毛时代的那种狭隘的思维，加上民族主义，这是相当可怕、相当糟糕的一件事情”。

据该报道，不过，林培瑞分析习与毛2人有根本上的不同，认为毛泽东比习近平聪明，更有魅力，此外毛比习有深度，“非常讨厌的深度，可是至少有深度”，“我不觉得（习）是有份量的知识。怎么勾心斗角、政治把戏他会，可是更广泛的知识问题，我觉得他没有东西”。

中央社引述报道称，除了2人特性不同外，林培瑞认为2个时代也不同，指毛时代老百姓的觉悟没有现在多。21世纪初开始，中国老百姓有一种权利的概念，“我有权利，我能够表达我的看法”，习面对的社会比毛的“困难得多、调皮得多”。林培瑞说，再加上习近平没有毛的魅力和脑筋，“我并不觉得他是永久的，我觉得他的政权相当脆弱”。

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