美媒：为救孟晚舟 习近平亲自指挥布局下达百多次命令

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华尔街日报今（3日）揭露，为迫使美加释放华为财务长孟晚舟，中国抓捕囚禁2名加拿大公民。为此，美加中3国展开祕密“换囚”谈判，传出习近平下达100多道指令，还亲自与美国先后2任总统讨论换囚事宜，经过3年的绝密谈判，最终达成协议。

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据自由时报今天报道，美媒揭华为孟晚舟换囚秘辛，指习近平曾下达100多道指令。

《华尔街日报》今天撰发长文，曝光华为孟晚舟换囚内幕及美中角力的转折点。该报称，早在2018年8月，美国检方针对华为和孟晚舟的指控及逮捕行动准备就绪，但一直保密，直到孟晚舟在一个他们有能力采取行动的国家落地。据该报，2018年12月1日，孟晚舟走进香港国际机场时，美国情报人员通知时任美国总统特朗普的国家安全顾问波顿（John Bolton），“孟晚舟上路了”。当孟晚舟抵达加拿大温哥华机场时被捕，美国要求加拿大政府协助将她拘留，并指控孟晚舟涉嫌银行诈欺。

该报指出，引渡孟晚舟的请求是美国政府以加密文件形式发给加拿大，加拿大当局花了1天多时间才解密。

孟晚舟被抓时，特朗普和习近平正在布宜诺斯艾利斯举行晚宴，两人似乎都不知道孟晚舟被捕事宜，坐在特朗普身边的波顿也没有提及此事。几天后，特朗普在白宫的一个圣诞晚宴上质问波顿，“你为什么要逮捕孟晚舟？”

而习近平12月6日回到北京后，中共外交部官员向他通报了孟晚舟被捕的情况，习近平觉得自己被美国欺骗侮辱，因为习近平刚刚同意采购更多的美国食品和能源。

据该报道，为了报复孟晚舟被抓捕，中国公安部向习近平提供了一份加拿大人名单，习近平从名单中挑选了两个人，作为交换孟晚舟的人质。

后来，中美官员曾就交换囚犯进行会面，双方谈判失败。直到2020年疫情蔓延，美国FBI逮捕了5名中国研究人员，这5人大多被指控在签证申请中撒谎。这促使中美双方再次就“换囚”进行祕密协商，以7名中国人换7名美国人外加上述两名加拿大人，但谈判又失败。

该报道称，拜登上台后，习近平视孟晚舟案为美中关系修复的障碍之一，习近平指定外交部副部长谢锋结束这个僵局，并为此下了100多道指示。

2021年7月，美国司法部撤销了对5名中国研究人员的指控，缓和两国的紧张关系。几天后，中共外交部副部长谢锋与美国副国务卿Wendy Sherman会面。Sherman表示，如果孟晚舟与美国检方达成和解，美国国务院不会阻止孟晚舟回到中国。

该报道称，2021年9月24日清晨，2名加拿大人戴着手铐、蒙着眼睛抵达天津机场。与此同时，孟晚舟在温哥华机场登上返中专机。

据有消息称，尽管孟晚舟案后获释获准高调返国，但她仍然是孟晚舟案始作俑者，因为她无论如何不应该转机去加拿大探望子女，而应当直接随代表团去阿根廷与习近平等中国代表团人会合。

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