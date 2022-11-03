虽然事主登20大主席台 世网主席称仍希望中国当局对彭帅的指控进行调查

中国/彭帅

国际女子网球协会(WTA)主席兼首席执行官史蒂夫·西蒙(Steve Simon)在接受美联社采访时表示，他仍然希望中国当局能对彭帅的指控进行全面而透明的调查。目前他还不确定国际女子职业网球巡回赛何时会返回中国，但计划在明年初做出决定。

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据美国之音今天引述美联社消息报道称，WTA主席指仍希望中国当局对彭帅的指控进行调查。

去年，出于对女子网球运动员彭帅安危的担忧，WTA暂停了所有在中国的赛事。现年36岁的彭帅是温网和法网的双打冠军。她去年11月2日在微博发文，披露自己与70多岁的中共政治局前常委、前副总理张高丽的多年关系以及被迫发生性关系的经历。彭帅在发出这则很快被删除的讯息之后很快从公众视野中消失。她再也没有出过国，曾在北京冬奥会期间有几次官方安排好的露面。有关彭帅与张高丽的消息和议论在中国网络被严厉封杀。

中国共产党最近召开二十大时，张高丽坐在主席台上。

据该报道，西蒙希望能对彭帅的指控进行全面而透明的调查，且要求获得与彭帅沟通的机会，但这两个要求至今未能实现。

深圳原定于2019年到2030年间举办WTA决赛，但由于新冠病毒大流行，2020年和2021年的赛事未能在中国进行。西蒙说还不清楚2023年会如何，但他保证在“明年第一个季度结束前”做出决定。他告诉美联社：“我们希望那会是我们要去的地方，但是显然还有一些问题要解决。”

WTA主席西蒙提出了两个问题：彭帅的情况和新冠防疫限制措施。他告诉美联社：“我们确实需要解决彭帅的问题。......她很安全，这一点让我们感到安心。而且我们知道她人在北京，这很好。那就是我们想要的。但是我们所要求的调查依然没有肯定答复。真实的故事到底是什么？这就是我们想知道的。到底发生了什么？她显然鼓足了很大勇气才站出来说这些话。其中涉及的原则与我们组织所支持是完全一致的。我们想要的是调查到底什么发生了，没有发生什么，然后做出妥当的处理。”

据美国之音说，18岁的美国女子网球职业选手可可·高夫(Coco Gauff)对美联社说：“我所能做的就是想着她，希望彭帅过得好。我们被告知她过得很好，但谁知道呢。”

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