许家印香港豪宅遭查封

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土地注册处的记录显示，陷入困境的中国恒大集团董事长位于香港著名的山顶住宅区的一座豪宅已被贷方中国建设银行查封甚至没收。香港媒体称，这是许家印在香港的个人资产被没收的第一个案例。

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据路透社今天报道，中国恒大董事长香港豪宅被银行查封。一份文件显示，中国建设银行（亚洲）于 11 月 1 日任命接管人接管这座 5,000 平方英尺（465 平方米）的豪宅。

路透社说，恒大拒绝置评，无法联系到董事长许家彦。建行（亚洲）没有回应置评请求。

这家违约的中国房地产开发商背负着超过 3000 亿美元的总负债，中国恒大在中国大陆和香港的许多资产已经被债权人没收。

在线新闻媒体 HK01 周四首次报道了这栋豪宅的止赎，称其现在价值 7 亿港元（8900 万美元）。该报告说，这可能是已知的首例许在香港的个人资产被没收的案例。

据HK01去年报道，许家印的这座豪宅可将香港城市闪闪发光的摩天大楼一览无余。

据香港土地注册处称，许家印在山顶的同一开发项目中拥有另外两套豪宅，这些豪宅已于 2021 年 11 月抵押给欧力士亚洲资本有限公司，具体金额未披露。但最新记录显示，这两处房产尚未被没收。

恒大在香港的主要资产，包括总部和一大片农村土地，今年都被债权人没收了。

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