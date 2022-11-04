前律政司长丈夫控制公司认合谋定价 违反竞争法罚1.5亿

香港/竞争法

潘乐陶(左)的公司被控违反竞争法，在郑若骅(右)离任律政司长后不足五个月，以协议罚款1.5亿元了结 2022年11月4日

由前律政司司长郑若骅丈夫潘乐陶控制的公司，承认与大型电器集团的信兴集团在提供空调工程时合谋定价，被指违反反竞争法，涉事公司承认法律责任，与竞争事务委员会达成合作协议，同意被判罚1.5亿港元(下同，折算约1960万欧元)及支付竞委会的调查及诉讼费用，成为该会成立十年来最高罚款个案。

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资深大律师汤家骅今(4日)早在竞委会公布消息后于电台节目中指出，今次是竞委会成立以来罕有以协商解决的大额罚款案件，可大大增加该会的执法效力。而竞委会行政总裁毕仲明则以「取得重要进展」形容事件，指透过合作协议可节省时间和公共资源，而越早「合作」将影响协议条款，呼吁已牵涉入合谋行为的人士，尽快联络该会申请宽待或提供合作。

竞委会本年6月16日入禀竞争事务审裁处，指潘乐陶任主席的香港最大机电工程服务供货商安乐工程及其子公司与信兴集团，在2015年至19年间合谋定价、瓜分市场及/或围标，涉及的空调工程潜在销售额约达20亿元。潘乐陶当冒虽不评论事件，但强调「真金不怕洪炉火」，孰料不足五个月，便与竞委会达成合作协议。

汤家骅指出，由于竞争法的罚款额是以公司营业额而非盈利的倍数计算，假若安乐工程拒绝达成协议而最终败诉，罚款有机会远超1.5亿元，而且案件审讯可能需时十年。翻查资料，安乐去年的营业额超过53亿元。

而在竞委会发出公告后，安乐工程亦在香港交易所发出盈利警告，指与竞委会订立协议符合公司及股东的整体利益，又指已考虑多项因素，并因应协议及第二轮诉讼，把诉讼责任拨备由6000万元增至1.5亿元。公告续称，集团今年头九个月受疫情、供应链中断、成本增加及政府停止补贴援助等因素影响，估计今年纯利会较去年的约3.1亿元减少六成至六成半。但就强调，集团整体业务及财务状况保持稳健。

竞委会成立虽有十年，但首宗案例只在三年前的2019年出现，当时4间资讯科技公司因围标及合谋定价而被定罪，一年后被判罚18.7万至273万元不等的款额，另加讼费。第二宗个案涉及十间由房屋署指定的建筑工程公司，就一个屋苑提供划一装修套餐价，违反竞争行为，后各被判罚款13.2万至113.5万元不等。

至于安乐工程这宗最大罚单的案件，则是在传出郑若骅不寻求连任律政司长之后十日，由竞委会提出。而在郑若骅任内，二人相邻的独立屋于2018年1月被传媒揭发涉嫌僭建，潘乐陶翌年被裁定僭建罪成，罚款2万港元。

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