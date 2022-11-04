暴君 僵尸 凶兆----二十大胡锦涛离席事件还在发酵

中共二十大之后

2022年10月22日，在北京人民大会堂举行的中共第二十次全国代表大会闭幕式上，中国国家主席习近平前任胡锦涛突然被搀扶着离场，这一离奇场景在国际上产生了很大反响。

中共二十大闭幕已近两周，习近平前任胡锦涛闭幕式上被赶走一幕太过“惊世骇俗”，产生的冲击波还在波荡。流传在海外社交网络的信息显示，这一话题在坊间，在熟人聚集的饭桌上议论不断。

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原中共中央组织部离职干部，现年77岁的阎淮，日前以清华大学校友身分致函习近平，要求尽快公布“学长”胡锦涛现况。阎淮在信中指出，“胡学长”的离席事件“令人费解”。当局应“迅速公开事实，立即平息混乱”。并指“离席事件”若不澄清，将严重影响“贵党和我国”声誉。

胡锦涛闭幕式上究竟为何被逐不得而知，或者是一个永久的谜，但闭幕式场面恰好对外国记者开放，世人得以直面目击这一罕见的场面，留下的印象其象征意义极具颠覆性，尽管胡锦涛本人对自己被逐的场面像有些观察人士所说的“咎由自取”。历史是有延续性的，习能走到今天，与邓的六四屠杀，江的鼓励官员一边经改一边闷声发大财，一上台就很弱势的胡锦涛的“不折腾”，却在其后期突然加紧对公民社会的打压，八九宪章起草人之一刘晓波被抓也发生在那一时期不无关联。人们怀念那一时期只因习近平治下出现了更坏的局面，温家宝当年以总理之身公开表达拥护普世价值和反文革的言辞在习近平时代成了天方夜谭。

有评论指，习顺势壮大了，壮大到不可一世的地步，壮大到二十大闭幕出现了让世人惊骇的一幕，壮大到前任胡锦涛被赶走时，所有被他提拔的官员，几乎是在场的相当一部分官员，一个个都像僵尸，呆坐着，不敢丝毫有所同情。习当然有意要制造这样的局面，而李克强，对自己面容枯槁病态龙钟的老领导又有何表示，胡锦涛临走时还回过头，似乎要跟习近平说一句告别的话，习极其漠然，胡锦涛敲敲李克强的肩膀，颇有叮嘱多多保重的意味，李克强甚至连起立握手送行的姿势都不敢表示。华尔街日报经过对胡锦涛离场画面逐一分析，得出发生这一幕是习近平授意的结果。

二十大就这样在本来无所期待或期待不高的世人眼中，留下来唯一难忘的一幕，胡锦涛，中共强大的前总书记有朝一日遭遇了被继任者当众羞辱的下场，这个动作预示了一切，紧跟着这个动作，习氏江山“水到渠成”了。水到渠成的程度甚至超出所有悲观的预测。

有观察人士认为，李克强、汪洋低调出局了，对他们来说，坚持到明年三月两会，将是一场煎熬。而胡春华，这位本应在二十大接班的胡锦涛隔代指定的总书记，完全被虚拟化，甚至连政治局委员的名分都不保，胡春华未来的煎熬将大大超过李克强和汪洋，他才五十九岁。新科常委个个都在六十岁以上，这是习近平的精心安排，这意味着这个班子不存在任何潜在的接班人，在新的五年任期届满后，习可以为所欲为，下一次或下下一次党代会，与二十大不同的是，所谓接任、连任、续任这些词也将失去存在的意义，这些词针对邓小平的废除终身制而言，既然任期制已经废除，对于习近平而言，未来应是每五年开一场全场举手一致拥护的庆功大会而已。

历史就这样吊诡，江曾当年拼命让习接班完全没有预料到后来会如此，一个被认为遭受毛迫害过的，开明的前共产党领袖的儿子，最后竟然成了毛泽东的精神之子，辅之以现代的数字科学，其对社会的严厉控制将远远超过他的同党前辈。

从权力的角度看，习近平达到了顶峰，从今而后，他甚至都不需要像十八大掌权伊始那样急匆匆抓权，担任几十个名目交叉语义含混的小组长。从今以后，政治局都是亲信，唯一可能产生的副作用是，亲信们之间终究也会发生权力不均的问题，内斗或将有一日来得更加凶猛。

从经济的角度看，习近平十年反腐，三年严酷清零之下的中国已呈衰退之势，今年的增长可能为改开几十年以来最低之一，今后的前景也很暗淡，中共后邓时期依靠经济繁荣维护合法性的环境不再存在，处处高喊人民至大，江山就是人民的习近平，当人民的经济出了问题后，潜伏的危机将无处不在。

从全球环境看，中国面临的形势是恶劣的，邓小平韬光养晦的战略完全被习近平戳穿，中美对抗的态势更趋严重，而习近平与另一个梦想恢复大俄罗斯的独裁头子普京的同病相怜，将更加加速中国与世界的隔离。

习近平似乎意识到了问题的严重？新常委班子刚出台，便带着他们奔赴延安，参观红旗渠，大谈自力更生。习近平还恢复了已在八零后九零后几代人记忆中不知为何物的供销社。中国改革年代赫赫有名的四通集团创始人万润南认为，习不光防疫清零，经济清零，二十大上还完成了反对派清零，团派清零，红二代清零。

二十大胡锦涛被逐的戏剧性场面寓含了很多的意义，这一场面对志得意满的习近平也是突如其来。有网友称：胡前总书记离席画面集暴君、僵尸、凶兆三位一体，有点冲击一统天下，让人浮想联翩……

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