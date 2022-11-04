月内四批《明报》 保安局责社工撰文禁CBD是挑拨中港矛盾 学者批上纲上线欲消音

香港/政治/媒体

港府在不足一个月内四次批评尚有独立声音的《明报》，最新一次是保安局针对该报刊登一篇由资深社工撰文评论立法规管大麻二酚（CBD），指文章把立法解读为与中国看齐，是挑拨中港关系，对此深表遗憾；对该报「近期连番刊载误导性内容」亦深表关注。退休新闻学者杜耀明认为，保安局的批评上纲上线，语带恐吓，是「超晒界」；而针对《明报》显然是要把该报「灭声」，质疑港府能否把控好维护国安和保持国际金融中心地位这矛盾任务。

广告 继续浏览后续

涉事的文章在昨(3日)天的《明报》「观点」版刊登，作者是社会工作者注册局前主席和香港社会工作者总工会前会长伦智伟，他在文中以区内三个国家处理大麻二酚(CBD)的法例指出，香港将CBD刑事化，「背景原因较大程度与中国内地类似」，而考虑到中港一旦通关会令中国内地人涌港滥用CBD产品，把两地禁毒法例一致化是无可厚非，纵使港府官员没有透露立法与内地政策有关。

有19年青少年外展服务和两年社区戒毒社工经验的他又说，香港青年协会在港府刊宪禁止CBD前一星期公布调查结果，指CBD被标榜为减压和保健产品，会令青年降低戒心，时间上可说相当配合。但他认为，社福界不应盲目用空泛的论调或调查结果来支持港府相关政策；相反，业界应反映执行上可能出现的问题，例如中国的行政拘留是否适用于香港怀疑吸毒者身上？又或中国的强制戒毒是否在港由社会服务机构推行？

文章见报当晚，保安局发言人透过政府新闻处发稿，指文章将严重歪曲港府立法规管CBD是要保障市民健康的原意，无理地将立法与中国扯上关系，挑拨中港两地矛盾，影响社会对毒品的警觉，对此深表遗憾。发言人又说，港府相信社福界并非盲目支持当局的禁毒政策，文章的胡乱臆测，有煽动界别质疑以至抵制禁毒工作之嫌。

《明报》今次未有对保安局的新闻稿作出回应，只是简单把稿件不加评论地写成新闻报道，并把保安局的稿件和禁毒常务委员会的批评在今日的「观点」版刊登。警方曾于10月11日发信给《明报》批评尊子的漫画，事件曝光后，该报在报道中加入访问学者对警方做法的评论。其后，当劳工及福利局局长孙玉菡在同月21日于脸书发文，指「有报章刊载漫画」，以「苛政」作为招聘的「卖点」，属荒谬且严重偏离事实，损害香港形象。被不点名批评的《明报》，只简单把帖文写成报道，但没有点明是指该报的尊子漫画。较早前，入境处曾指《明报》10月7日刊登有关人口贩卖的评论属误导，对此表示遗憾。

杜耀明：任务矛盾官员努力被抵消

浸会大学前新闻系助理教授杜耀明向本台指出，保安局的做法反映当局对言论自由的零容忍，该文作者具丰富社工经验，当局应细听其意见，但却上纲上线，把其看法视为反对政府施政，甚至上纲上线地指为挑拨中港冲突，以现时警方执行《港区国安法》和刑事条例中的煽动罪的情况，当局大可随时以上述两大罪类「麻烦」文章作者，故保安局的言论实有恐吓成分，欲以此堵塞言论。他又说，当局若认为文章失实，应铺陈事实反驳，而不是怀疑作者别有用心，指责别人挑拨中港矛盾，这实在是「超晒界」(严重越界之意)。

至于港府如此不容忍言论自由，如何完成北京要香港保持国际金融中心的任务，杜耀明指出，问题是北京给予香港的任务是互相矛盾的，要严控的维护国安和需要宽松环境的国际金融中心便是一例，至于如何平衡或何时孰轻孰重，特首显然未能摆平负责保安和财政的问责官员，以致各自的努力互相抵消。

杜耀明又说，当局既针对《明报》这载体，又在昨日的新闻稿末段翻旧帐，指该报连番刊载误导性内容，实属循环论证，目的就是要把尚有独立言论的《明报》灭声。他形容，港府的做法与中共十分相似，就是有问题时，不是去解决问题，而是去解决指出问题的人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅