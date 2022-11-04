朔尔茨访华：希望加强经贸合作 呼吁北京发挥对俄影响力结束乌克兰战争

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德国总理朔尔茨4日访问中国，分别与中国国家主席习近平、总理李克强会面。法新社报道称，尽管西方对中国持不信任态度，但朔尔茨周五在北京"恳请"与中国展开更多的合作。德中两国反对在乌克兰使用核武器。朔尔茨希望中国"发挥其对俄罗斯的影响力"，以结束俄罗斯对乌克兰的侵略战争。

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法新社报道，朔尔茨周五在北京会晤中国总理李克强之前表示，“我们不赞成与中国经济关系脱钩”，法新社援引朔尔茨表示，"但我们也很清楚，(双方的经济关系）涉及到公平、互惠的经贸关系，以及对等开放投资等。

作为新冠疫情爆发近3年来首位访问中国的西方领导人，朔尔茨的北京之行备受争议，特别是朔尔茨此行在中共20大落幕、习近平破例赢得中共总书记的第三任期之后不久展开，不仅在德国国内饱受争议，也受到法国、欧盟及美国的批评。

在北京，朔尔茨不顾外界"德国过于依赖中国"的警告，在与中国国家主席习近平会晤时表示，"希望加强与中国的经济合作"。

朔尔茨在与习近平的会晤中还强调，"我们在俄罗斯在乌克兰发起战争引起的高度紧张的局势下举行会见"，朔尔茨希望中国"发挥其对俄罗斯的影响力"，以结束俄罗斯对乌克兰的侵略战争。

法新社称，中国在乌克兰战争问题上一直标榜的"中立立场"，被西方解读为对克里姆林宫的默许，德国与中国此次共同宣称，反对动用核武。

朔尔茨向媒体表示，"在中国，这里每个人都知道（乌克兰战争）升级将会对我们所有人造成影响。"他说："这就是为什么我必须强调，大家都要表明，透过使用战术核武导致局势升级的作法必须被排除在外，这点相当重要。"

另据中央社报道，德国总理朔尔茨周五会晤中国领导人后表示，台湾的现状唯有在和平且双方都同意的前提下才能改变，他并关切新疆人权不是干涉他国内政；并预期中国将批准BNT疫苗上市。

朔尔茨在与李克强的记者会首先严词批评俄罗斯"明目张胆违反国际法"，呼吁中国身为联合国安理会常任理事国，负起对世界和平的责任。

朔尔茨强调，他与习近平都同意俄罗斯威胁用核武"不负责任又危险"，中国应发挥影响力，要求俄罗斯尊重主权和领土完整等联合国的宪章和原则，"这也是中国自身的愿望"。

朔尔茨并表示，他已与习近平和李克强就合作抗疫达成共识，中方同意让住在中国的外国人接种德国BioNTech公司研发的疫苗，"当然这只是第一步，我期待使用者很快能扩大，让全民使用这款疫苗"。

朔尔茨这次出访有12家德国企业领导人随行，其中包括生物制药BioNTech的执行长吴沙忻（Uğur Şahin）。早在疫情爆发初期，生物制药BioNTech即与上海复兴医药谈好合作条件，但中方迟迟没有批准上市。随着中国疫情有扩大趋势，外界推测中国将引进BioNTech疫苗，终结清零政策。

今年是德国与中国建交50周年，双方经贸关系密切，不过朔尔茨表示"最近变得困难"，例如市场封闭和知识产权的问题，以及中国"过去要求交流的领域，现在开始追求自主"和"政治决定经济。

朔尔茨还说，德国不接受中国对立陶宛的贸易胁迫，"对欧盟个别成员国采取措施，就是针对整个欧盟统一市场"，也不同意中国对欧洲议会议员的制裁。

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